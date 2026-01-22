La lista completa de los nominados a los Óscar 2026: cuáles son las 10 películas candidatas y dónde verlas

La ceremonia se realizará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles y premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025.

La 98ª edición de los Premios Óscar ya tiene a sus nominados confirmados y promete ser una de las galas más comentadas de los últimos años. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el histórico Dolby Theatre, con transmisión en vivo para Estados Unidos y el resto del mundo.

La gala volverá a estar conducida por Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo, mientras que la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan.

La Academia confirmó que este año se entregarán 24 estatuillas, incluyendo las categorías artísticas principales y los rubros técnicos más relevantes.

Las películas nominadas corresponden a estrenos realizados a lo largo de 2025, un año particularmente fuerte para la industria cinematográfica, con grandes producciones, apuestas autorales y títulos que pasaron por festivales internacionales antes de llegar al público masivo.