22 de enero de 2026 - 11:27

La lista completa de los nominados a los Óscar 2026: cuáles son las 10 películas candidatas y dónde verlas

La ceremonia se realizará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles y premiará a las mejores películas estrenadas durante 2025.

La lista completa de los nominados a los Óscar 2026 cuáles son las 10 películas candidatas y dónde verlas
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La 98ª edición de los Premios Óscar ya tiene a sus nominados confirmados y promete ser una de las galas más comentadas de los últimos años. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el histórico Dolby Theatre, con transmisión en vivo para Estados Unidos y el resto del mundo.

Leé además

despues de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patron de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Después de los 70: ni caminatas ni gimnasio, este patrón de ejercicio puede mejorar significativamente su esperanza de vida

Por Andrés Aguilera
ideal para jubilados: el pueblo de argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Ideal para jubilados: el pueblo de Argentina recomendado para vacaciones tranquilas en la tercera edad

Por Andrés Aguilera

La gala volverá a estar conducida por Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo, mientras que la producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan.

La Academia confirmó que este año se entregarán 24 estatuillas, incluyendo las categorías artísticas principales y los rubros técnicos más relevantes.

Las películas nominadas corresponden a estrenos realizados a lo largo de 2025, un año particularmente fuerte para la industria cinematográfica, con grandes producciones, apuestas autorales y títulos que pasaron por festivales internacionales antes de llegar al público masivo.

Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2026

Mejor Película

  • Bugonia

  • F1

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • El agente secreto

  • Valor sentimental

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Mejor Dirección

  • Chloé Zhao – Hamnet

  • Josh Safdie – Marty Supremo

  • Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

  • Joachim Trier – Valor sentimental

  • Ryan Coogler – Pecadores

Mejor Actor Protagonista

  • Timothée Chalamet – Marty Supremo

  • Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

  • Ethan Hawke – Blue Moon

  • Michael B. Jordan – Pecadores

  • Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

  • Jessie Buckley – Hamnet

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

  • Kate Hudson – Song Sung Blue

  • Renata Reinsve – Valor sentimental

  • Emma Stone – Bugonia

Mejor Actor de Reparto

  • Benicio del Toro – Una batalla tras otra

  • Jacob Elordi – Frankenstein

  • Delroy Lindo – Pecadores

  • Sean Penn – Una batalla tras otra

  • Stellan Skarsgård – Valor sentimental

Mejor Actriz de Reparto

  • Elle Fanning – Valor sentimental

  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor sentimental

  • Amy Madigan – La hora de la desaparición

  • Wunmi Mosaku – Pecadores

  • Teyana Taylor – Una batalla tras otra

Mejor Guion Adaptado

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Sueños de trenes

Mejor Guion Original

  • Blue Moon

  • Fue solo un accidente

  • Marty Supremo

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Mejor Película Animada

  • Arco

  • Elio

  • Las guerreras K-Pop

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

Mejor Película Internacional

  • El agente secreto

  • Fue solo un accidente

  • Valor sentimental

  • Sirat

  • The Voice of Hind Rajab

Mejor Fotografía

  • Frankenstein

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sueños de trenes

Mejor Montaje

  • F1

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Valor sentimental

  • Pecadores

Mejor Banda Sonora Original

  • Bugonia

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Mejor Canción Original

  • “Dear Me” – Diane Warren: Relentless

  • “Golden” – Las guerreras K-Pop

  • “I Lied to You” – Pecadores

  • “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi

  • “Train Dreams” – Sueños de trenes

Mejor Diseño de Producción

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

Mejor Diseño de Vestuario

  • Avatar: Fuego y cenizas

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • Marty Supremo

  • Pecadores

Mejor Sonido

  • F1

  • Frankenstein

  • Una batalla tras otra

  • Pecadores

  • Sirat

Mejores Efectos Visuales

  • Avatar: Fuego y cenizas

  • F1

  • Jurassic World: Renace

  • The Lost Bus

  • Pecadores

Mejor Maquillaje y Peinado

  • Frankenstein

  • La hermanastra fea

  • Pecadores

  • La máquina

  • Kokuho

Mejor Largometraje Documental

  • Alabama: presos del sistema

  • Abrázame en la luz

  • Cutting Through Rocks

  • Mr. Nobody contra Putin

  • La vecina perfecta

Mejor Cortometraje Documental

  • All the Empty Rooms

  • Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

  • Children No More: Were and Are Gone

  • The Devil Is Busy

  • Perfectly a Strangeness

Mejor Cortometraje Animado

  • Butterfly

  • Forevergreen

  • The Girl Who Cried Pearls

  • Retirement Plan

  • The Three Sisters

Mejor Cortometraje de Ficción

  • Butcher’s Stain

  • A Friend of Dorothy

  • Jane Austen’s Period Drama

  • The Singers

  • Two People Exchanging Saliva

¿Dónde ver en Argentina las 10 películas nominadas a Mejor Película?

  • Bugonia: tuvo estreno en cines argentinos en diciembre de 2025. Por el momento no se encuentra disponible en plataformas de streaming en el país.

  • F1: está disponible en Apple TV+ en Argentina, luego de su paso por salas y funciones especiales.

  • Frankenstein: se puede ver en Netflix Argentina, donde se incorporó al catálogo tras su estreno comercial.

  • Hamnet: tiene estreno confirmado en cines argentinos en febrero de 2026, pocas semanas antes de la gala de los Oscar.

  • Marty Supremo: se encuentra actualmente en cines argentinos, con estreno comercial en enero de 2026. No está disponible en streaming por ahora.

  • Una batalla tras otra: está disponible en HBO Max en Argentina, además de haber tenido estreno previo en salas.

  • El agente secreto: no está disponible en streaming y tiene estreno previsto en cines argentinos para fines de febrero de 2026.

  • Valor sentimental: se estrenó en cines argentinos en diciembre de 2025 y continúa con funciones en algunas salas. Aún no llegó al streaming.

  • Pecadores: se puede ver en HBO Max Argentina, tras su exitoso paso por los cines.

  • Sueños de trenes: está disponible en Netflix Argentina, donde se sumó recientemente al catálogo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sinners, la película con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar.

Cuál es la película que logró el récord de nominaciones a los Oscar 2026 y destronó a Titanic y La La Land

Por Redacción Espectáculos
La danesa Sarah Borrell, examante de Luciano Castro, fue despedida de su trabajo en Madrid.

La examante de Luciano Castro se quedó sin trabajo por las polémicas con el actor

Por Agustín Zamora
Netflix canceló una serie de Netflix, la sucesora de Yellowstone.

Tras una temporada, Netflix canceló una serie: era la nueva "Yellowstone"

Por Redacción Espectáculos
Laurita Fernández fue denunciada por su exrepresentante.

Laurita Fernández deberá pagar casi $100 mil millones por una demanda: los detalles de la causa

Por Agustín Zamora