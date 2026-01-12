Globos de Oro 2026: quiénes ganaron y tienen más oportunidades en los Óscar

La temporada de premios internacionales tuvo este domingo uno de sus hitos centrales con la entrega de la 83ª edición de los Globos de Oro . La gala dejó en claro que el cine y la televisión atraviesan un momento de fuerte contenido político, introspectivo y social, con historias que dialogan con el poder, la memoria y los conflictos contemporáneos.

Los Golden Globes en las categorías de cine funcionan como una referencia para quienes podrían llevarse galardones en los próximos Óscar del próximo 15 de marzo .

En el rubro cinematográfico, la noche de los Golden Globes confirmó el dominio de “Una batalla tras otra” y “Hamnet” , dos películas muy diferentes entre sí, pero unidas por una mirada crítica sobre el mundo actual.

Los premiados de los Globos de Oro 2026

Dirigida por Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” se quedó con el Globo de Oro a Mejor Película (Musical o Comedia) y terminó de coronar una noche perfecta para su realizador, que también se alzó con los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion.

Inspirada libremente en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, la película propone una sátira feroz sobre la radicalización política contemporánea, con Leonardo DiCaprio en el papel de un exrevolucionario obligado a volver al ruedo tras años de aislamiento.

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

“Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao, se impuso como Mejor Película Dramática, y reafirmó el interés de la industria por relatos íntimos atravesados por el duelo, la pérdida y la memoria emocional.

Los Globos de Oro 2026 en televisión: el año de las series intensas

En televisión, el gran fenómeno fue “Adolescencia” (Netflix), que se consagró como Mejor Serie Limitada y sumó premios actorales clave.

La producción se destacó por su mirada cruda sobre la juventud, la violencia y los vínculos familiares, una tendencia que se repitió en varias de las ficciones premiadas.

Embed - Adolescencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix

En drama, “The Pitt”(HBO Max) se llevó el reconocimiento mayor como Mejor Serie Dramática, mientras que en comedia volvió a destacarse “The Bear” (Hulu/Disney+), confirmando su lugar como una de las series más influyentes del último tiempo.

Las plataformas de streaming tuvieron un rol central, con títulos de Netflix, Apple TV+, HBO y Prime Video dominando gran parte de las categorías.

Ganadores de los Globos de Oro 2026 - Cine

Mejor película dramática:

- Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor película de comedia o musical:

- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor logro cinematográfico de taquilla:

- Los pecadores

Mejor película de habla no inglesa:

- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)

Mejor guion:

- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Mejor película animada:

- Las guerreras K-pop

Mejor dirección:

- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Mejor actriz, drama:

- Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor, drama:

- Wagner Moura, por El agente secreto

Mejor actriz, musical o comedia:

- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Mejor actor, musical o comedia:

- Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Mejor actriz de reparto:

- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto:

- Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

Mejor banda sonora:

- Ludwig Göransson, por Los pecadores

Mejor canción:

- Golden, de Las guerreras K-pop



Ganadores de los Globos de Oro 2026 - Televisión

Mejor serie, drama:

- The Pitt

Mejor serie, musical o comedia:

- The Studio

Mejor serie limitada:

- Adolescence

Mejor actor de serie dramática:

- Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie dramática:

- Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie musical o de comedia:

- Seth Rogen, por The Studio

Mejor actriz de serie musical o de comedia:

- Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión:

- Stephen Graham, por Adolescence

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión:

- Michelle Williams, por Dying For Sex

Mejor actriz de reparto:

- Erin Doherty, por Adolescence

Mejor actor de reparto:

- Owen Cooper, por Adolescence