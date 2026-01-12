Globos de Oro 2026: quiénes ganaron y tienen más oportunidades en los Óscar

La temporada de premios internacionales tuvo este domingo uno de sus hitos centrales con la entrega de la 83ª edición de los Globos de Oro. La gala dejó en claro que el cine y la televisión atraviesan un momento de fuerte contenido político, introspectivo y social, con historias que dialogan con el poder, la memoria y los conflictos contemporáneos.
Dirigida por Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra” se quedó con el Globo de Oro a Mejor Película (Musical o Comedia) y terminó de coronar una noche perfecta para su realizador, que también se alzó con los premios a Mejor Dirección y Mejor Guion.
Inspirada libremente en la novela "Vineland", de Thomas Pynchon, la película propone una sátira feroz sobre la radicalización política contemporánea, con Leonardo DiCaprio en el papel de un exrevolucionario obligado a volver al ruedo tras años de aislamiento.
Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado
“Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao, se impuso como Mejor Película Dramática, y reafirmó el interés de la industria por relatos íntimos atravesados por el duelo, la pérdida y la memoria emocional.
Los Globos de Oro 2026 en televisión: el año de las series intensas
En televisión, el gran fenómeno fue “Adolescencia” (Netflix), que se consagró como Mejor Serie Limitada y sumó premios actorales clave.
La producción se destacó por su mirada cruda sobre la juventud, la violencia y los vínculos familiares, una tendencia que se repitió en varias de las ficciones premiadas.
Embed - Adolescencia (SUBTITULADO) | Tráiler oficial | Netflix
En drama, “The Pitt”(HBO Max) se llevó el reconocimiento mayor como Mejor Serie Dramática, mientras que en comedia volvió a destacarse “The Bear” (Hulu/Disney+), confirmando su lugar como una de las series más influyentes del último tiempo.
Las plataformas de streaming tuvieron un rol central, con títulos de Netflix, Apple TV+, HBO y Prime Video dominando gran parte de las categorías.
Ganadores de los Globos de Oro 2026 - Cine
Mejor película dramática:
- Hamnet, de Chloé Zhao
Mejor película de comedia o musical:
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor logro cinematográfico de taquilla:
- Los pecadores
Mejor película de habla no inglesa:
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
Mejor guion:
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Mejor película animada:
- Las guerreras K-pop
Mejor dirección:
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
Mejor actriz, drama:
- Jessie Buckley, por Hamnet
Mejor actor, drama:
- Wagner Moura, por El agente secreto
Mejor actriz, musical o comedia:
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
Mejor actor, musical o comedia:
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
Mejor actriz de reparto:
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto:
- Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
Mejor banda sonora:
- Ludwig Göransson, por Los pecadores
Mejor canción:
- Golden, de Las guerreras K-pop
Ganadores de los Globos de Oro 2026 - Televisión
Mejor serie, drama:
- The Pitt
Mejor serie, musical o comedia:
- The Studio
Mejor serie limitada:
- Adolescence
Mejor actor de serie dramática:
- Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie dramática:
- Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de serie musical o de comedia:
- Seth Rogen, por The Studio
Mejor actriz de serie musical o de comedia:
- Jean Smart, por Hacks
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión:
- Stephen Graham, por Adolescence
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión:
- Michelle Williams, por Dying For Sex
Mejor actriz de reparto:
- Erin Doherty, por Adolescence
Mejor actor de reparto:
- Owen Cooper, por Adolescence