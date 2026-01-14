Estrenos de cine: Timothée Chalamet protagoniza "Marty Supreme" y se convierte en favorito del Oscar

El tenis de mesa, ese deporte históricamente relegado a clubes de barrio y recreos escolares, por fin encontró su "momento Holywood". Como el bobsleigh jamaicano tuvo "Jamaica Bajo Cero" o el patinaje artístico explotó con "Yo, Tonya" , ahora es el ping-pong el que salta a la cultura mainstream gracias a una alianza inesperada: el actor Timothée Chalamet y el director Josh Safdie ("Diamantes en bruto").

El resultado se llama "Marty Supreme" y, fiel al ADN de la productora A24, es todo menos una película convencional. En realidad, habla de ambición, engaño, deseo y supervivencia, como podrán verlo los lectores que vayan al cine desde este jueves 15 de enero.

Pero además, "Marty Supreme" llega ungida de reconocimientos. Hace pocos días, el domingo pasado, Chalamet se consagró como el favorito a ganar el Oscar como Mejor Actor, luego de que resultara ganador del Globo de Oro en Mejor interpretación masculina en película musical o comedia. Entre los finalistas de esa noche había pesos pesados: Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun y Jesse Plemons.

Ambientada en la Nueva York de los años cincuenta, "Marty Supreme" sigue a Marty Mauser, un prodigio del tenis de mesa nacido en la precariedad, atrapado en la zapatería familiar y decidido a abrirse paso a raquetazos hacia la escena internacional. Chalamet lo interpreta como si estuviera siempre dos segundos adelantado al resto del mundo: habla rápido, piensa más rápido todavía y se mueve con virtuosismo. Marty es encantador y detestable a partes iguales. Egoísta, manipulador, misógino sin remordimientos, pero absolutamente brillante cuando la pelota cruza la red.

La película acelera cuando Marty junta algo de dinero y se lanza a Londres, donde se enfrenta al mejor jugador del planeta, el japonés Koto Endo, interpretado por el verdadero campeón Koto Kawaguchi.

En el camino deja embarazada a su exnovia (Odessa A’zion), que además está casada con otro hombre; seduce y exprime emocionalmente a una estrella de cine en decadencia interpretada por Gwyneth Paltrow; y traiciona a su mejor amigo mientras pide, engaña y roba para regresar a la primera división del ping-pong mundial. Safdie filma todo como si fuera una carrera permanente contra el desastre, con esa energía nerviosa que ya es marca registrada desde "Good Time" y "Diamantes en bruto".

La pregunta aparece inevitable: ¿esto pasó de verdad? La respuesta corta es sí. Marty Mauser está inspirado libremente en Marty Reisman, uno de los personajes más fascinantes, contradictorios y salvajes que dio el tenis de mesa. Murió en 2012, a los 82 años, por complicaciones pulmonares y cardíacas, dejando detrás una leyenda construida a base de talento, apuestas y provocación constante.

No cuesta entender por qué Safdie se sintió atraído por Reisman: se trataba de una persona que vivía siempre al borde del colapso. Un buscavidas perpetuo, convencido de que estaba a una mala decisión de la ruina total.

Le decían “La Aguja”, porque era flaco como un alfiler y tenía una lengua filosa como bisturí. Reisman no solo jugaba contra sus rivales: los desarmaba psicológicamente. “Los jugadores de tenis de mesa tienen que sobrevivir gracias a su ingenio”, escribió en su autobiografía "The Money Player". “Los mejores jugadores eran jugadores profesionales o contrabandistas”. Jugaba sentado, con los ojos vendados, con zapatos, focos, tapas de basura o piezas de ajedrez. Todo era parte del show.

Más estrenos

“La única opción”: Un thriller seco y corrosivo que toma un punto de partida clásico —un hombre despedido, el sistema expulsándolo sin red— y lo lleva a un lugar mucho más oscuro. Cuando el protagonista descubre que la forma más eficaz de volver a competir es eliminar literalmente a su competencia, la película se transforma en una sátira violenta sobre el capitalismo extremo, el resentimiento acumulado y la lógica del “sálvese quien pueda”. Oriunda de Corea del Sur, cuenta con la dirección del célebre Chan-Wook Park ("Oldboy").

“La Virgen de la Tosquera”: Dirigida por Laura Casabé, adapta dos cuentos de Mariana Enríquez y los inscribe en un verano sofocante posterior al estallido de 2001. Terror, adolescencia y crisis social se cruzan en la historia de tres amigas marcadas por el deseo, los celos y una violencia que empieza siendo íntima y termina desbordando lo sobrenatural. Fue filmada en Mendoza gracias al programa Cash Rebate.

“Exterminio: El templo de huesos”: Una nueva expansión del universo iniciado en "28 Days Later" y continuado en "Exterminio: La evolución". Dirigida por Nia DaCosta, la película corre el foco del infectado como amenaza principal y lo reemplaza por algo más inquietante: la brutalidad humana organizada. En un mundo donde la civilización es apenas un recuerdo, la supervivencia se convierte en una excusa para justificar cualquier atrocidad.

“Tom y Jerry: La brújula mágica”: Una aventura familiar que traslada al dúo eterno a una era lejana, obligándolos a dejar de lado su enemistad histórica para encontrar el camino de regreso a casa. Producción china-estadounidense, humor físico clásico y una apuesta por el espectáculo visual que recupera el espíritu de los dibujos animados.