Quién fue Óscar, el hombre qué le dio el nombre a la estatuilla de Premios de la Academia

La famosa estatuilla de los Premios Óscar es muy conocida, pero lo que no es tan sabido es en qué está inspirado su diseño y nombre.

La 98ª edición de los Premios Óscar ya tiene a sus nominados confirmados y promete ser una de las galas más comentadas de los últimos años. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el histórico Dolby Theatre, con transmisión en vivo para Estados Unidos y el resto del mundo.

Es sin duda el premio más esperado y todos sueñan con tener por lo menos uno. Sin embargo, muchos que se han llevado una estatuilla no saben que significa realmente, ni mucho menos, el motivo por el que tiene ese nombre.

Premios Óscar Este es el origen del nombre de los Premios Óscar. web ¿Quién fue Óscar y por qué los premios se llaman como él? El nombre oficial de estos galardones es, en realidad, Premios de la Academia o, en su versión completa, los Premios de la Academia al Mérito. De hecho, aunque en español y otras lenguas estemos acostumbrados a referirnos a ellos como los Óscar, en inglés se usa mucho su nombre original, Academy Awards.

“Los Óscar” es, en realidad, un mote que les puso el periodista Sidney Skolsky, especializado en cotilleos de Hollywood. Según contó en uno de sus artículos, la entonces bibliotecaria de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Margaret Herrick, dijo al ver las estatuillas que le recordaban a su tío Óscar. Skolsky usó ese mote en sus artículos a modo de broma, sin saber que pasaría a la historia.

Premios Óscar Este es el origen del nombre de los Premios Óscar. web De hecho, pocos años después de la creación de los premios en 1929, el mote era tan popular que ya todo el mundo se refería coloquialmente a los Premios de la Academia como Premios Óscar. En 1939 incluso la propia Academia lo aceptó como un mote oficial y empezó a usarlo.