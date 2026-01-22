Quién fue Óscar, el hombre qué le dio el nombre a la estatuilla de Premios de la Academia

La 98ª edición de los Premios Óscarya tiene a sus nominados confirmados y promete ser una de las galas más comentadas de los últimos años. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el histórico Dolby Theatre, con transmisión en vivo para Estados Unidos y el resto del mundo.
Es sin duda el premio más esperado y todos sueñan con tener por lo menos uno. Sin embargo, muchos que se han llevado una estatuilla no saben que significa realmente, ni mucho menos, el motivo por el que tiene ese nombre.
¿Quién fue Óscar y por qué los premios se llaman como él?
El nombre oficial de estos galardones es, en realidad, Premios de la Academia o, en su versión completa, los Premios de la Academia al Mérito. De hecho, aunque en español y otras lenguas estemos acostumbrados a referirnos a ellos como los Óscar, en inglés se usa mucho su nombre original, Academy Awards.
“Los Óscar” es, en realidad, un mote que les puso el periodista Sidney Skolsky, especializado en cotilleos de Hollywood. Según contó en uno de sus artículos, la entonces bibliotecaria de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Margaret Herrick, dijo al ver las estatuillas que le recordaban a su tío Óscar. Skolsky usó ese mote en sus artículos a modo de broma, sin saber que pasaría a la historia.
De hecho, pocos años después de la creación de los premios en 1929, el mote era tan popular que ya todo el mundo se refería coloquialmente a los Premios de la Academia como Premios Óscar. En 1939 incluso la propia Academia lo aceptó como un mote oficial y empezó a usarlo.
¿Qué representa la estatuilla?
Aunque puede ser difícil de decir por su silueta poco definida, la estatuilla representa a un hombre sosteniendo una espada clavada sobre un rollo de película con cinco radios, que representan las cinco ramas originales de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas: directores, actores, guionistas, productores y técnicos.
¿Por qué una espada? Según Cedric Gibbons, diseñador original de las estatuillas y director de arte de la compañía Metro-Goldwyn-Mayer en aquellos tiempos, tomó la inspiración de los caballeros cruzados de la Edad Media y pensó que era adecuada para un premio que reconocía a aquellos que “luchaban” por la industria del cine.
El modelo para la estatuilla fue el actor mexicano Emilio Fernández Romo, apodado “el Indio” porque su madre era una kikapú, un pueblo nativo que vive en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Participó en decenas de películas del género western antes de volver a su país natal para convertirse en director.
Mientras trabajaba en Hollywood, Emilio Fernández conoció a la actriz mexicana Dolores del Río, que por aquel entonces era la pareja sentimental de Cedric Gibbons. Según la historia, nunca corroborada, fue ella quien le convenció de que posara como modelo para Gibbons, que estaba diseñando las estatuillas para los premios. Algo difícil de confirmar, ya que los rasgos de los premios son bastante sencillos.