De Hollywood al Lollapalooza: el actor de Marty Supreme que llegará a la Argentina como headliner en 2026

La fiebre por la película Marty Supreme no se detiene y ahora cruza la frontera de Hollywood hacia la música en nuestro país. Uno de los actores clave del reparto, que brilla junto a Timothée Chalamet , llegará a Buenos Aires como uno de los máximos headliners del Lollapalooza Argentina 2026.

El actor en cuestión es Tyler Okonma , conocido mundialmente en la industria musical como Tyler, The Creator . En el aclamado film dirigido por Josh Safdie , Okonma interpreta a Wally , un taxista y amigo cercano del protagonista, Marty Mauser , con quien comparte no solo las calles de la ciudad sino también la pasión por el tenis de mesa.

Este papel marca el debut cinematográfico del rapero en un personaje de peso, aportando una mezcla de realismo y alivio cómico que ha sido celebrada por la crítica. El propio artista expresó su profunda gratitud hacia Safdie por confiar en él para este rol, asegurando que, aunque toca el piano y diseña ropa, no se consideraba un actor profesional hasta esta experiencia.

Su participación en la película es fundamental, funcionando como confidente y cómplice de Chalamet en el viaje del protagonista hacia el estrellato. La química entre ambos actores fue tal que incluso protagonizaron videos promocionales que se volvieron virales antes del estreno.

El desembarco de Tyler, The Creator en Argentina no podría ocurrir en un mejor momento profesional para él. La película Marty Supreme se convirtió en un fenómeno cultural tras su estreno a finales de 2025 , logrando recaudar más de 114 millones de dólares en todo el mundo.

Además de su éxito comercial, la producción recibió nueve nominaciones a los premios Oscar, incluyendo categorías principales como Mejor Película y Mejor Actor para Chalamet. El reparto, que incluye nombres de la talla de Gwyneth Paltrow, Fran Drescher y Kevin O’Leary, ha sido destacado por romper los moldes habituales de las historias biográficas deportivas.

image

La llegada de Tyler a Buenos Aires representa la oportunidad de ver en vivo a un artista que hoy está en la cima de Hollywood y de la música global simultáneamente. Su actuación en el film ha sido descrita como una apuesta por la autenticidad urbana, una característica que también define sus presentaciones sobre el escenario.

Qué esperar de su show en el Lollapalooza 2026

El músico y actor se presentará en el Hipódromo de San Isidro entre el 13 y el 15 de marzo de 2026. Su visita forma parte de su gira mundial CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR, en la que presenta sus trabajos más recientes, incluyendo el álbum sorpresa DON’T TAP THE GLASS.

Para el público argentino, el atractivo es doble:

Su actualidad musical: Llega con álbumes que alcanzaron el primer puesto en la lista Billboard 200 por semanas consecutivas.

Llega con álbumes que alcanzaron el primer puesto en la lista Billboard 200 por semanas consecutivas. Su reconocimiento académico: Sus proyectos recientes han cosechado múltiples nominaciones a los premios Grammy en categorías de Hip Hop y música alternativa. image

La presencia de Tyler, The Creator como headliner principal consolida al Lollapalooza Argentina 2026 como una edición histórica, uniendo el fenómeno cinematográfico de los Óscar con la vanguardia del rap internacional.