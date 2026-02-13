Rugby: Campeón con Marista del torneo del Interior será uno de los líderes en los Dogos de Córdoba

Listo para comenzar su quinta temporada en el mejor rugby del continente, el apertura mendocino Julián Hernández sabe lo que se viene en un Súper Rugby Américas que incluirá esta temporada una octava franquicia, que es Capibaras de la zona del Litoral (Uniones de Paraná, Rosario y Santa Fe).

Rugby: Los Pumas 7s tuvieron un comienzo muy flojo en el Seven de Perth

Dogos es un elenco con base en la ciudad de Córdoba y tiene en su plantilla ocho rugbiers mendocinos en esta nueva temporada a Julián Hernández hay que sumar al destacado Aitor Bildosola de Los Tordos , Agustín Gozálves, Tomás Gómez, Genaro Podestá todos de Marista. Ernesto Giúdice y Tomás Canedo de Mendoza RC.

“Llego con la tranquilidad de saber cómo es el torneo, cómo es viajar, manejar los viajes y hacerlos llevaderos; ya estoy acostumbrado, y aprendí a manejar los tiempos,” comienza en charla con Súper Rugby Américas. “Intentaré ayudar a los muchos chicos nuevos para que se puedan adaptar al Súper Rugby y lo que implica jugar en climas difíciles como Paraguay, Brasil, Tucumán. En todos los partidos va a haber presión porque el torneo creció muchísimo en nivel, es muy físico, son ocho equipazos que están todos muy enchufados.”

Nacido en 2001, el apertura de 1.71mts y 79kgs, estudiante de Administración de Emprensas, tuvo su primera gran convocatoria internacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, ganando la medalla de oro con futuros Pumas como el capitán Juan Martín González, Kiky Mendy, Lucio Cinti y Nico Roger y figuras del seven argentino como Marcos Moneta y Matteo Graziano.

La pandemia nubló su chance de ser Pumita y en 2022, junto a los futuros Dogos XV Leo Gea Salim y Boris Wenger, se sumó a Cafeteros Pro, la entonces franquicia colombiana. Al año siguiente, con el nacimiento del conjunto con base en Córdoba, mudó su rugby desde Mendoza a la Docta.

“Siempre que terminó el Súper Rugby Américas y no tuve actividad con Argentina XV volví a Maristas, mi club,” dice con orgullo el Campeón del Interior 2025, agregando: “Cuando escuché lo de la posibilidad de tener una franquicia mendocina, me gustó mucho la idea. No hay nada certero, pero me encantaría la posibilidad de vivir el rugby profesional en mi ciudad, en mi casa.”

El crecimiento del torneo no cesa y este año se sumó una nueva franquicia, con base en Rosario. Esto significó la partida de varios ex compañeros a Capibaras XV y del entrenador de los primeros tres años de Dogos XV, Nicolás Galatro.

“Estos Dogos 2026 me dan buenas sensaciones; es un equipo muy nuevo que rotó mucho con la salida de los chicos que se fueron a Capibaras y los que se fueron a Europa y Australia. Ahora es casi 100% cordobés, salvo nueve chicos que somos de Mendoza.”

“La capacidad que tienen los chicos nuevos para adaptarse al alto rendimiento es impresionante. Se están ensamblando muy bien al equipo, pareciera que vamos a estar muy bien. Y son muchos los chicos que van a llamar la atención”

En medio de una pretemporada “muy dura, física pero muy divertida porque es todo con pelota,” según dijo Juli, el objetivo que da vuelta en el plantel es llegar a jugar el último partido. Dogos XV jugó tres finales y fue campeón en 2024.

¿Cuándo debuta Dogos?

Debutarán en casa el 20 de febrero contra Cobras Brasil Rugby y el sueño es jugar contra quien toque el viernes 12 de junio.

“Creo que va a haber mucha competencia en este Súper Rugby Américas; cada equipo va a querer demostrar lo mejor, y los jugadores saben las oportunidades que se abren. Y las cuatro franquicias argentinas van a tener un nivel similar.”

El camino a Los Pumas tiene un paso obligado en las franquicias del Súper Rugby Américas y Hernández lo sabe.

“Mi desafío personal este año es intentar estar siempre entre los 15 y dar el 110% para seguir estando ahí,” dice sabiendo que necesita un buen torneo para soñar con ese último paso.

Muchos ex Dogos XV hoy son parte del seleccionado argentino. “El SRA es muy muy importante para llegar a Los Pumas. Es 100% parte del camino, lo tenemos que recorrer, no hay nada distinto, todos recorremos el mismo camino. Y, cuando se abre una oportunidad hay que aprovecharla.”