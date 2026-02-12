12 de febrero de 2026 - 19:18

Cayó una banda narco en Córdoba: vendía drogas frente a un centro de de rehabilitación de adicciones

La organización fue desmantelada tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, donde detuvieron a tres hombres. Hallaron más de 3 mil dosis de estupefacientes.

Uno de los miembros del grupo narco en Córdoba.

Uno de los miembros del grupo narco en Córdoba.

Foto:

Gentileza Infobae
Una organización dedicada al narcotráfico fue desarticulada en la ciudad de Córdoba tras una serie de allanamientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El dato que más indignación generó es que el grupo comercializaba drogas frente a un centro de rehabilitación de adicciones.

El operativo, coordinado por el Ministerio Público Fiscal provincial, incluyó cuatro procedimientos simultáneos en los barrios Argüello Lourdes, Argüello Norte y el asentamiento La Aldea, zonas donde la banda tenía su estructura de funcionamiento.

Como resultado del despliegue, fueron detenidos tres hombres de 39, 43 y 64 años, señalados como responsables de sostener un punto de venta en un área considerada de alta vulnerabilidad social.

Allanamientos: encontraron más de 2 mil dosis de cocaína y casi 900 de marihuana

Según la información oficial, los domicilios allanados funcionaban como bases para almacenar, fraccionar y distribuir las sustancias. La cercanía del punto de venta con el centro de rehabilitación agravaba la situación, ya que exponía directamente a personas en tratamiento a la oferta de drogas.

Durante los procedimientos se secuestraron 2.275 dosis de cocaína y 899 de marihuana, además de una planta de cannabis sativa. Parte del material estaba listo para su comercialización.

El parte destacó que 2.000 dosis de cocaína fueron halladas dentro de una caja fuerte, lo que evidenciaba el nivel de organización del grupo. También se incautaron $697.900 en efectivo, tres balanzas digitales, 28 cartuchos de distintos calibres y elementos utilizados para el fraccionamiento.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno confirmó que los detenidos fueron trasladados a sede judicial e imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. La causa se habría comenzado tras denuncias de vecinos y seguimientos en la zona, que permitieron identificar y desarticular un punto de venta considerado crítico por su ubicación.

