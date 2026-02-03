3 de febrero de 2026 - 12:09

Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalación de humo

El incendio se produjo en la estación La Calera cuando la formación viajaba desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba. Más de 120 pasajeros fueron evacuados y varios debieron ser asistidos por inhalación de humo, aunque se encuentran fuera de peligro.

image
Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba

Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba

Foto:

Gentileza / La Voz del Interior
image

Foto:

Gentileza / La Voz del Interior
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un incendio afectó este martes a una formación del Tren de las Sierras en la provincia de Córdoba y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia, luego de que varios pasajeros resultaran afectados por inhalación de humo.

Leé además

incendio y escandalo en chile: graves incidentes de la barra de la u en el debut del campeonato chileno

Incendio y escándalo en Chile: graves incidentes de la barra de la U en el debut del campeonato chileno

Por Redacción Deportes
Bomberos controlaron un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Una máquina encendida provocó un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Por Redacción Policiales

El episodio se produjo en la estación La Calera, cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba. Por motivos que aún se investigan, dos formaciones comenzaron a incendiarse, generando momentos de tensión entre los pasajeros.

De manera inmediata, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se montó un mega operativo de evacuación para poner a resguardo a las más de 120 personas que viajaban a bordo y controlar las llamas.

Como consecuencia del siniestro, varias personas debieron ser asistidas con oxígeno por inhalación de humo, aunque desde los servicios de emergencia confirmaron que todas se encuentran fuera de peligro.

Embed

Desde el cuartel de Bomberos de La Calera informaron oficialmente que el operativo demandó cerca de tres horas, debido a la intensidad de la combustión y a las tareas de enfriamiento y seguridad.

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque las primeras versiones indican que las llamas se habrían iniciado en los fuelles que unen los vagones.

“Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores. Gracias que no fue más adelante, porque no hubiéramos podido bajar”, relató uno de los pasajeros al medio El Doce TV.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los impactantes videos de la explosión en una fábrica en San Fernando que desató un inmenso incendio.

Los impactantes videos de la explosión en una fábrica en San Fernando que desató un inmenso incendio

Por Redacción Sociedad
 un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Pánico en Guaymallén: un rayo incendió una palmera en medio de la tormenta y vecinos evitaron una tragedia

Por Redacción Policiales
Un hombre falleció tras un incendio en su vivienda en Tunuyán  

Murió un hombre con EPOC tras un incendio y creen que fue porque estaba fumando adentro de su casa

Por Redacción Policiales
Tormenta en Mendoza.

Lo que la tormenta nos dejó: árboles caídos y hasta un incendio por dos transformadores en cortocircuito

Por Redacción Sociedad