Se incendió el Tren de las Sierras en Córdoba y varios pasajeros fueron asistidos por inhalación de humo

Un incendio afectó este martes a una formación del Tren de las Sierras en la provincia de Córdoba y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia, luego de que varios pasajeros resultaran afectados por inhalación de humo.

El episodio se produjo en la estación La Calera , cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba . Por motivos que aún se investigan, dos formaciones comenzaron a incendiarse , generando momentos de tensión entre los pasajeros.

De manera inmediata, según supo la Agencia Noticias Argentinas , se montó un mega operativo de evacuación para poner a resguardo a las más de 120 personas que viajaban a bordo y controlar las llamas.

Como consecuencia del siniestro, varias personas debieron ser asistidas con oxígeno por inhalación de humo , aunque desde los servicios de emergencia confirmaron que todas se encuentran fuera de peligro .

Desde el cuartel de Bomberos de La Calera informaron oficialmente que el operativo demandó cerca de tres horas , debido a la intensidad de la combustión y a las tareas de enfriamiento y seguridad.

Asi se incendiaba el tren de las sierras, en la Calera, Cordoba. Curiosamente, el tren se incendio integro, siendo diesel. Evidentemente hubo una mano siniestra, detras de esto. Un pasaje en capilla en micro, 18.000. En tren 4.600. Mucha gente viajaba en ese tren, ahora ya no. pic.twitter.com/IjjsEx3Pv6

Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, aunque las primeras versiones indican que las llamas se habrían iniciado en los fuelles que unen los vagones.

“Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores. Gracias que no fue más adelante, porque no hubiéramos podido bajar”, relató uno de los pasajeros al medio El Doce TV.