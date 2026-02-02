2 de febrero de 2026 - 23:00

Se incendió un vagón del Tren de las Sierras durante un recorrido en Córdoba: tensión y evacuados

El fuego se desató durante el trayecto entre Cosquín y La Calera y obligó a evacuar de urgencia a los pasajeros. No se registraron heridos gracias a la rápida intervención de bomberos y fuerzas de seguridad.

Se incendió un vagón del Tren de las Sierras durante un recorrido en Córdoba.

Se incendió un vagón del Tren de las Sierras durante un recorrido en Córdoba.

Foto:

redes sociales
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Un incendio en una formación del Tren de las Sierras generó momentos de extrema tensión este lunes por la tarde en la provincia de Córdoba. Allí, un vagón del tren se prendió fuego durante el trayecto que une Cosquín con La Calera.

Leé además

San Martín: un tren de carga descarriló en inmediaciones del barrio Vernier.

Descarriló un tren en las inmediaciones de un barrio: la policía custodia la carga

Por Enrique Pfaab
Paso Cristo Redentor: demoras en el regreso de los mendocinos.

Atención viajeros: se registran demoras de más de 4 horas en Horcones para quienes regresan de Chile

Por Redacción Sociedad

El siniestro obligó a evacuar de urgencia a unas 120 personas que viajaban a bordo. Según confirmaron fuentes oficiales, no se registraron heridos, aunque la situación causó alarma entre los pasajeros debido a la magnitud del episodio.

Embed

El operativo de emergencia se activó cuando el tren se encontraba en la ciudad de La Calera y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, con intervención del Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal Argentina.

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de la Dirección Bomberos y personal de Defensa Civil, que lograron contener las llamas y asegurar el perímetro, evitando que el fuego se propagara a otros vagones o a zonas aledañas.

Embed

Mientras se desarrollaban las tareas de control, la fiscalía interviniente inició una investigación para establecer las causas que originaron el incendio. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el motivo del foco ígneo.

La formación se encontraba en pleno servicio al momento del incidente y transportaba pasajeros con normalidad. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió que la evacuación se realizara sin mayores consecuencias y sin víctimas que lamentar.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El pronóstico del tiempo en Mendoza.

Nubosidad, tormentas y vientos fuertes en Mendoza: así estará el tiempo este martes

Por Redacción Sociedad
El equipo médico confirmó que la operación de Bastián finalizó de manera satisfactoria. Se encuentra en recuperación tras el terrible accidente. 

Bastián Jerez fue operado por séptima vez tras el accidente en Pinamar: cuál es su estado

Por Redacción Sociedad
ulpiano suarez recibio a referentes mundiales del montanismo que escalaran el aconcagua

Ulpiano Suarez recibió a referentes mundiales del montañismo que escalarán el Aconcagua

Por Redacción
Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día Hospital de Luján

Turnos completos y gente aguardando desde 2 horas antes: así fue el primer día del Hospital de Luján de Cuyo

Por Ignacio de la Rosa