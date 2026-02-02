Se incendió un vagón del Tren de las Sierras durante un recorrido en Córdoba: tensión y evacuados

Un incendio en una formación del Tren de las Sierras generó momentos de extrema tensión este lunes por la tarde en la provincia de Córdoba . Allí, un vagón del tren se prendió fuego durante el trayecto que une Cosquín con La Calera .

El siniestro obligó a evacuar de urgencia a unas 120 personas que viajaban a bordo. Según confirmaron fuentes oficiales, no se registraron heridos , aunque la situación causó alarma entre los pasajeros debido a la magnitud del episodio.

El operativo de emergencia se activó cuando el tren se encontraba en la ciudad de La Calera y fue supervisado por el Ministerio de Seguridad de Córdoba , con intervención del Ministerio Público Fiscal y la Policía Federal Argentina .

#Cordoba Incendio en un vagón del Tren de las Sierras ubicado en la estación de trenes de La Calera (calle Rivadavia y San Martín de Bº Centro) por circunstancias a establecer. Trabaja en el lugar personal de Bomberos voluntarios. pic.twitter.com/CuG1fWnPW0

En el lugar trabajaron intensamente dotaciones de la Dirección Bomberos y personal de Defensa Civil , que lograron contener las llamas y asegurar el perímetro, evitando que el fuego se propagara a otros vagones o a zonas aledañas.

Embed A esta hora en La Calera se incendiaron dos vagones del Tren de Las Sierras que estaban circulando por el lugar... pic.twitter.com/uzg4gheD5U — Gerardo Fornasero (@gfornasero) February 3, 2026

Mientras se desarrollaban las tareas de control, la fiscalía interviniente inició una investigación para establecer las causas que originaron el incendio. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el motivo del foco ígneo.

La formación se encontraba en pleno servicio al momento del incidente y transportaba pasajeros con normalidad. La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió que la evacuación se realizara sin mayores consecuencias y sin víctimas que lamentar.