Nuevo tren Mendoza-Chile: los detalles del megaproyecto de USD 9.600 millones para construir en 4 años

Un consorcio integrado por la empresa chilena Beler S.A. y la firma singapurense International Nusantara Investment impulsa un ambicioso corredor bioceánico , reflotando el viejo tren ferroviario entre Argentina y Chile , que promete transformar la logística del Cono Sur.

Tren Trasandino: a 112 años del primer viaje, el conflicto con Chile que marcó su fin y el sueño del regreso

Construirán un túnel de 14 km bajo la Cordillera de los Andes: el objetivo es conectar Argentina y Chile

La iniciativa contempla una inversión estimada en 9.600 millones de dólares para conectar Mendoza con la costa de la región trasandina de Valparaíso mediante una moderna red ferroviaria de carga y pasajeros.

El proyecto tiene como pieza central la construcción de un túnel ferroviario de 54 kilómetros entre Uspallata y la ciudad de Los Andes , una obra que permitiría atravesar la cordillera sin depender de las nevadas que suelen afectar al paso Cristo Redentor durante la época invernal.

La propuesta incluye además una doble vía electrificada de 420 kilómetros, un centro modal de cargas en Longotoma (Chile) y un puerto submarino de aguas profundas en la comuna de La Ligua, diseñado principalmente para exportar granos provenientes de Argentina, Brasil y otros países de la región con destino a Asia.

El histórico ferrocarril trasandino funcionó entre 1910 y 1984. Su material férreo y rodante quedó en desuso y se deterioró y nunca se volvió a reactivar el servicio, pese a los múltiples proyectos de los distintos gobiernos. De hecho, se ven hoy los restos al costado de la ruta nacional 7.

Tren a Chile Colección de fotografías históricas del Ferroclub Trasandino Mendoza Vagones de madera con pasajeros rumbo a Chile, del Ferrocarril Belgrano Trasandino, Foto Julio Monzalvo Foto: Orlando Pelichotti Fotografía histórica del viejo tren trasandino Julio Monzalvo

La apuesta de Argentina y Chile para competir con Panamá y Perú

Los impulsores del llamado "Corredor bioceánico Longotoma" sostienen que la obra podría convertir a Chile en una de las principales puertas de salida al Pacífico para la producción agrícola sudamericana.

Según sus estimaciones, Argentina y Brasil exportan cada año más de 380 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, de las cuales cerca del 79% tiene como destino China y otros mercados del Asia-Pacífico.

De acuerdo con los cálculos del consorcio Beler, citados por Diario Financiero, el transporte a través del futuro puerto de Longotoma tendría un costo cercano a los USD 95 por tonelada, por debajo de los valores que actualmente representan el Canal de Panamá (USD 115) y el puerto peruano de Chancay (USD 130).

La iniciativa también contempla la incorporación de energías renovables y plantas de valorización energética de residuos para abastecer parte de la demanda operativa del sistema.

Qué falta para que el túnel ferroviario Uspallata-Los Andes sea una realidad

Actualmente, el megaproyecto avanza en el plano institucional, ya que sus representantes mantuvieron reuniones con distintas autoridades de la región de Valparaíso para presentar los alcances de la iniciativa y explorar mecanismos que faciliten su desarrollo.

Megaproyecto del tren en el "corredor bioceánico Longotoma" Megaproyecto del tren en el "corredor bioceánico Longotoma" Gentileza / Diario Financiero

Según dijo el representante legal de Beler, Cristian Hewstone, en una carta enviada a la Cancillería chilena, este instrumento evitaría “la intermediación de ministerios sectoriales que históricamente han causado estancamiento burocrático”.

La entidad binacional podría ejecutar el proyecto “sin pasar por todos los trámites ordinarios de cada país y ahorro de tiempo en permisología”. En ese sentido, lo eximiría de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que, de obtener visto bueno, podría ser construido en un plazo de tres a cuatro años.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, valoró la propuesta y destacó el potencial que tendría para consolidar a la zona como uno de los principales corredores comerciales entre Argentina y Chile.

Tren Trasandino en el Puente del Inca / Foto: Gentileza Cruz Gabino Tren Trasandino en el Puente del Inca / Foto: Gentileza Cruz Gabino

Por su parte, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que los antecedentes fueron remitidos a la Cancillería chilena para analizar la posible aplicación del Tratado de Maipú.

Ese acuerdo bilateral, firmado en 2009 por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Michelle Bachelet, contempla la posibilidad de impulsar proyectos estratégicos de infraestructura vial y ferroviaria e incluso crear entidades binacionales para su construcción y administración.

Aunque la iniciativa todavía se encuentra en una etapa preliminar de evaluación y búsqueda de respaldo institucional, sus promotores consideran que podría generar miles de puestos de trabajo, incrementar la recaudación fiscal chilena y fortalecer la integración comercial entre ambos lados de la cordillera. Para Mendoza, además, implicaría recuperar protagonismo como puerta de salida hacia los mercados del Pacífico mediante una infraestructura ferroviaria que no tiene precedentes en la región.