Córdoba: investigan la muerte de un operario que se descompensó en una antena y cayó de 40 metros de altura

El operario se desvaneció mientras trabajaba a unos 40 metros de altura y murió pese a las maniobras de reanimación.

El predio de EPEC donde ocurrió la tragedia se encuentra en barrio Jardín.

El predio de EPEC donde ocurrió la tragedia se encuentra en barrio Jardín.

Un trabajador de 53 años murió en el Barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba tareas en altura en una antena de telecomunicaciones. El hecho ocurrió al mediodía y derivó en un amplio operativo de emergencia y es investigado para determinar las causas del fallecimiento.

Según informó la Policía de Córdoba, el episodio ocurrió en la intersección de Celso Barrio y O’Higgins, donde personal de la Dirección Bomberos y un servicio de emergencias acudieron tras recibir el aviso de que un hombre se encontraba inconsciente.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos, explicó que la víctima era un operario de una empresa tercerizada que realizaba trabajos dentro del predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). El trabajador se encontraba desarrollando tareas a unos 40 metros de altura cuando, por causas que aún no fueron establecidas, perdió el conocimiento.

Fueron sus propios compañeros quienes advirtieron la situación y, utilizando el mismo sistema empleado para el ascenso y descenso, lograron bajarlo de manera segura. Al arribar los bomberos, el operario ya se encontraba en tierra, inconsciente y sin signos vitales.

De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y se solicitó asistencia médica. El servicio de emergencias continuó con los procedimientos durante 45 minutos, pero finalmente se confirmó el fallecimiento del trabajador en el lugar.

El comisario Castro remarcó que “el hombre no cayó de altura”, descartando que el deceso haya sido consecuencia de una caída. En el operativo también se trabajó en la coordinación del perímetro y la asistencia. La investigación para establecer las causas exactas de la descompensación continúa en curso.

