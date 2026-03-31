31 de marzo de 2026 - 18:43

Lo volvió a hacer: Horacio Pagani ganó la quiniela en vivo y su reacción se volvió viral

Horacio Pagani mostró el comprobante en cámara mientras sus compañeros respondían con saltos, abrazos y gritos.

Horacio Pagani se ganó en la Lotería y armó un escándalo en Bendita TV.

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Por Redacción Espectáculos

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El extravagante ingreso de Horacio Pagani a Bendita después de que ganó la Quiniela
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El momento no tardó en transformarse en celebración colectiva. Pagani mostró el comprobante en cámara mientras sus compañeros respondían con saltos, abrazos y gritos. Sin embargo, el propio periodista relativizó el alcance del premio: “Que nadie se confunda, no gané la lotería, apenas gané un poquito para salvar lo que había perdido los días anteriores”. La aclaración derivó en risas, y la conductora Edith Hermida sumó humor: “¡133.000 pesos tenemos, chicos! Los repartimos entre todos”.

Una racha que se repite en pantalla

Esto se suma a una seguidilla de aciertos que Pagani viene acumulando en el programa. En febrero de 2025, el periodista ya había celebrado en vivo un premio de 10.500 pesos en la Quiniela Nocturna de la Provincia, tras apostar a tres números. “El 49 me salvó”, había explicado en esa ocasión, aunque el balance final fue más moderado.

En ese momento, el conductor Beto Casella intervino para precisar las cifras y aportar ironía: de los 10.500 pesos ganados, la ganancia neta había sido de 4.500, debido a una apuesta previa de 6.000 pesos. “Otra noche que ganó, aunque no es para tirar manteca al techo”, comentó al aire.

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El antecedente más recordado

Entre los distintos aciertos, uno de los más recordados ocurrió a comienzos de ese mismo mes, cuando Pagani recibió en pleno programa la noticia de que había ganado 242.000 pesos en la Lotería de Santa Fe. La reacción fue explosiva: se levantó de su asiento, alzó su celular y gritó: “¡Me salvé!”, mientras el estudio se convertía en una fiesta.

La producción acompañó el momento con música y pantallas que mostraban los resultados, mientras sonaba Tirá para arriba de Miguel Mateos. En esa jugada, el número ganador fue el 1717, una combinación especial para el periodista. “Él siempre juega al 717, pero esta vez jugó al 1717”, explicó Casella, aportando un detalle que consolidó la mística de Pagani con los números.

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