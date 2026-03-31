Lo volvió a hacer: Horacio Pagani ganó la quiniela en vivo y su reacción se volvió viral

Horacio Pagani se ganó en la Lotería y armó un escándalo en Bendita TV.

Una nueva sorpresa irrumpió en la televisión en vivo cuando Horacio Pagani anunció que había vuelto a ganar en la quiniela durante una emisión de Bendita. El episodio ocurrió el 30 de marzo, cuando el panelista interrumpió la dinámica habitual del ciclo para compartir que había obtenido 133.000 pesos tras una jugada en Córdoba.

El extravagante ingreso de Horacio Pagani a Bendita después de que ganó la Quiniela El extravagante ingreso de Horacio Pagani a Bendita después de que ganó la Quiniela. El momento no tardó en transformarse en celebración colectiva. Pagani mostró el comprobante en cámara mientras sus compañeros respondían con saltos, abrazos y gritos. Sin embargo, el propio periodista relativizó el alcance del premio: “Que nadie se confunda, no gané la lotería, apenas gané un poquito para salvar lo que había perdido los días anteriores”. La aclaración derivó en risas, y la conductora Edith Hermida sumó humor: “¡133.000 pesos tenemos, chicos! Los repartimos entre todos”.

Una racha que se repite en pantalla Esto se suma a una seguidilla de aciertos que Pagani viene acumulando en el programa. En febrero de 2025, el periodista ya había celebrado en vivo un premio de 10.500 pesos en la Quiniela Nocturna de la Provincia, tras apostar a tres números. “El 49 me salvó”, había explicado en esa ocasión, aunque el balance final fue más moderado.

En ese momento, el conductor Beto Casella intervino para precisar las cifras y aportar ironía: de los 10.500 pesos ganados, la ganancia neta había sido de 4.500, debido a una apuesta previa de 6.000 pesos. “Otra noche que ganó, aunque no es para tirar manteca al techo”, comentó al aire.

El periodista Horacio Pagani fue internado de urgencia y le harán un triple by pass El periodista Horacio Pagani fue internado de urgencia y le harán un triple by pass El antecedente más recordado Entre los distintos aciertos, uno de los más recordados ocurrió a comienzos de ese mismo mes, cuando Pagani recibió en pleno programa la noticia de que había ganado 242.000 pesos en la Lotería de Santa Fe. La reacción fue explosiva: se levantó de su asiento, alzó su celular y gritó: “¡Me salvé!”, mientras el estudio se convertía en una fiesta.