Morena Beltrán debutó como comentarista deportiva por primera vez y a Horacio Pagani no le gustó para nada

La periodista Morena Beltrán hizo su primera transmisión deportiva en ESPN y recibió un duro comentario por parte de Pagani.

La joven periodista Morena Beltrán protagonizó este fin de semana su primera aparición como comentarista deportiva para ESPN marcando un paso significativo en su carrera tras haber ganado visibilidad en análisis y contenidos deportivos. Su debut estuvo acompañado por la atención del público y del ambiente, que siguió de cerca su transición a la pantalla grande.

Durante la transmisión, la labor de Beltrán fue seguida con interés tanto por su estilo analítico como por su enfoque fresco hacia los partidos. Sin embargo, no pasó desapercibido un comentario de Horacio Pagani, reconocido periodista de larga trayectoria, que pareció criticar de manera sutil la nueva etapa de Morena. La frase ,que circuló fragmentada por redes sociales y generó repercusión, fue interpretada por varios como un filtro o advertencia hacia quienes ingresan a la labor profesional desde perfiles más jóvenes o no tradicionales.

image La picante frase de Horacio Pagani en el debut de la comentarista Quien reaccionó con fuerte disconformidad ante la aparición de la periodista deportiva de 26 años fue Horacio Pagani (82). El episodio se dio en el programa Bendita TV, donde el histórico periodista protagonizó un cruce con Estefi Berardi, luego de que ella planteara la necesidad de una mayor participación femenina en las transmisiones deportivas. El intercambio derivó en un momento de tensión al quedar expuesta la postura crítica de Pagani sobre el tema.

Durante el debate, Pagani argumentó su posición apelando a la tradición del deporte. “El fútbol es, en esencia, masculino y tiene una historia de casi 200 años protagonizada por hombres”, expresó inicialmente, para luego profundizar: “No creo que las mujeres deban meterse en un ámbito donde no juegan. Respeto el feminismo y la igualdad, pero el fútbol lo practican los hombres”.

image A pesar del cruce indirecto, Beltrán continuó con su rol en la cobertura sin mayores altercados, manteniendo el foco en los aspectos técnicos del juego y aportando su lectura del partido. Sus intervenciones apuntaron a destacar claves tácticas, rendimientos individuales y momentos decisivos del encuentro, consolidando su perfil como analista en el fútbol.