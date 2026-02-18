Horacio Pagani otra vez en el centro de la polémica tras llamar "tipo" a Costa: la respuesta de la humorista

El periodista deportivo Horacio Pagani volvió a quedar en el centro de la polémica al realizar en vivo un comentario despectivo hacia la humorista Costa. Esta situación ganó mayor relevancia debido a que semanas atrás, expresó polémicos dichos sobre el rol de las mujeres en el fútbol.

En esta oportunidad, el conflicto se desencadenó mientras en el ciclo de Canal 9 analizaban un enfrentamiento entre la panelista de Telefe, Costa, y Karina Iavícoli. Al terminar el informe, Edith Hermida comentó: "Costa también es tanguera".

En ese momento Pagani preguntó: “¿No es tanguero? Yo creí que era un tipo”. El comentario generó una incomodidad en el panel e incluso la conductora frenó para que no continuara con este tipo de expresiones.

"Basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio", le dijo Hermida. A pesar de las advertencias, el periodista no mostró arrepentimiento y respondió “Tanto lío. No sabía”.

Incluso cuando sus compañeros le aclararon que Costa es su identidad y nombre artístico, Pagani insistió con su reacción inicial: “Creí que era un tipo”.

La respuesta de Costa en medio de la polémica

Luego de que el suceso tuvo mayor repercusión, desde el programa Puro Show, el Trece, fueron a buscar a Costa para consultarle la situación. Durante su participación en el móvil, la humorista se mostró tranquila ante los hechos y afirmó solo haber visto un pequeño recorte de sobre lo que dijo el periodista.

Sobre esto reflexionó: "Me parece grave cuando sucede en el Estado, no en la televisión.

Embed Costa responde a todo en #PuroShow: a Horacio Pagani, a los comentarios de Beto Casella y Joe Fernández y más.@puroshowok pic.twitter.com/LFDD7lC5KH — eltrece (@eltreceoficial) February 18, 2026

Al ser consultada sobre si consideraba la frase como un "chiste", respondió: “No es un chiste, pero tampoco me molesta. Nos hacen cosas muchísimo más graves que esta”.

Finalmente, Costa afirmó no sentirse molesta con el hecho de que Horacio desconociera su trayectoria "Tampoco soy Juana Azurduy", bromeó. Además señaló que no sintió que el comentario fuera realizado con mala intensión, por lo que tomo con liviandad lo sucedido. “Vos te das cuenta cuando alguien lo hace con buena o mala leche”, concluyó.