18 de febrero de 2026 - 21:42

Horacio Pagani otra vez en el centro de la polémica tras llamar "tipo" a Costa: la respuesta de la humorista

El periodista volvió a ser blanco de duras críticas luego de realizar un despectivo comentario hacia la humorista. Esto sucedió a pocos días de sus polémicos dichos sobre el rol de las mujeres y el fútbol.

Horacio Pagani afirmó no conocer a Costa y la confundió con un hombre. La humorista salió a responder.&nbsp;

Horacio Pagani afirmó no conocer a Costa y la confundió con un hombre. La humorista salió a responder. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Horacio Pagani furioso con la inclusión de Morena Beltrán en el comentario deportivo.

Morena Beltrán debutó como comentarista deportiva por primera vez y a Horacio Pagani no le gustó para nada
Horacio Pagani sufrió una estafa millonaria

Horacio Pagani le pidió disculpas a Morena Beltrán luego de sus polémicos dichos: "No es una virtud"

Por Redacción Espectáculos

En esta oportunidad, el conflicto se desencadenó mientras en el ciclo de Canal 9 analizaban un enfrentamiento entre la panelista de Telefe, Costa, y Karina Iavícoli. Al terminar el informe, Edith Hermida comentó: "Costa también es tanguera".

En ese momento Pagani preguntó: “¿No es tanguero? Yo creí que era un tipo”. El comentario generó una incomodidad en el panel e incluso la conductora frenó para que no continuara con este tipo de expresiones.

"Basta, Horacio. Costa es mi compañera de radio", le dijo Hermida. A pesar de las advertencias, el periodista no mostró arrepentimiento y respondió “Tanto lío. No sabía”.

Incluso cuando sus compañeros le aclararon que Costa es su identidad y nombre artístico, Pagani insistió con su reacción inicial: “Creí que era un tipo”.

La respuesta de Costa en medio de la polémica

Luego de que el suceso tuvo mayor repercusión, desde el programa Puro Show, el Trece, fueron a buscar a Costa para consultarle la situación. Durante su participación en el móvil, la humorista se mostró tranquila ante los hechos y afirmó solo haber visto un pequeño recorte de sobre lo que dijo el periodista.

Sobre esto reflexionó: "Me parece grave cuando sucede en el Estado, no en la televisión.

Embed

Al ser consultada sobre si consideraba la frase como un "chiste", respondió: “No es un chiste, pero tampoco me molesta. Nos hacen cosas muchísimo más graves que esta”.

Finalmente, Costa afirmó no sentirse molesta con el hecho de que Horacio desconociera su trayectoria "Tampoco soy Juana Azurduy", bromeó. Además señaló que no sintió que el comentario fuera realizado con mala intensión, por lo que tomo con liviandad lo sucedido. Vos te das cuenta cuando alguien lo hace con buena o mala leche”, concluyó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

No se guardó nada: Yanina Latorre respondió ante las críticas por su infidelidad a Diego Latorre

Por Redacción Espectáculos
cinthia fernandez vs. moria casan: la modelo aseguro que no va a dejarse pisotear y estallo la polemica

Cinthia Fernández vs. Moria Casán: la modelo aseguró que no va a "dejarse pisotear" y estalló la polémica

Por Redacción Espectáculos
El hermano de Icardi salió a defenderlas acusaciones en su contra, aunque comentó no tener un vínculo cercano con el futbolista en la actualidad. 

Guido Icardi defendió a su hermano de las acusaciones contra Wanda: "No creo que llegue a levantarle la mano"

Por Redacción Espectáculos
A tan solo 5 días del estreno, se dieron  a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada. 

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados que participarán en el panel

Por Redacción Espectáculos