Horacio Pagani le pidió disculpas a Morena Beltrán luego de sus polémicos dichos: "No es una virtud"

Horacio Pagani quedó envuelto en una fuerte polémica luego de protagonizar una fuerte controversia por declaraciones vinculadas al rol de las mujeres en el fútbol y en el periodismo deportivo. Tras la repercusión, Pagani decidió utilizar la misma pantalla para realizar un descargo público y ofrecer disculpas por sus palabras.

La discusión se originó mientras el panel analizaba el crecimiento profesional de Morena Beltrán , quien recientemente debutó como comentarista en la Liga Profesional de fútbol. En ese contexto, Federico “Negro” Bulos destacó su desempeño al definirla como “ talento, personalidad y juventud ”, comentario que motivó una reacción inmediata de Pagani. “ ¿La juventud qué mérito es? ¿Qué carajo decís? ”, lanzó el periodista, cuestionando que la edad sea considerada un valor en sí mismo.

El intercambio subió de tono cuando Estefi Berardi planteó la necesidad de una mayor presencia femenina en las transmisiones de fútbol, al tratarse de un ámbito históricamente dominado por varones. La respuesta de Pagani profundizó la polémica: “ Que sea todo el público mujeres así está todo lindo . Llenen los estadios de mujeres y barrabravas de mujeres”.

Luego, reforzó su postura con afirmaciones que generaron amplio rechazo: “El fútbol es masculino, esencialmente. Hay una historia de 200 años de fútbol masculino. Entonces, que no se metan las mujeres que no juegan al fútbol”. Incluso agregó: “El feminismo está todo bien, somos todos iguales, pero al fútbol déjenlo jugar a los tipos. ¡Las arqueras no llegan al travesaño! ”.

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y despertaron críticas de colegas y del público. Morena Beltrán expresó su malestar y respondió con dureza: “No importa si hace 200 años el fútbol era esencialmente masculino, hace tiempo tampoco votábamos ni teníamos derechos que humanizaban a un ser humano. Las declaraciones así me dan pena”.

Sus disculpas

Ante el revuelo, Pagani regresó al programa para aclarar su postura y pedir disculpas. En su descargo, buscó explicar el origen del conflicto y matizar sus dichos. “Ayer cuando mi compañero El Negro Bulos dijo que debutó con Morena Beltrán, que me parece una excelente periodista, él dijo que es talentosa y que era joven. Y yo lo único que dije es que la juventud no es una virtud, es una condición”, sostuvo.

El periodista negó tener animosidad hacia las mujeres y defendió su relación con colegas del medio. “Hay muy buenas mujeres periodistas. No tengo nada contra las mujeres. Soy muy amigo de Luciana Rubinska. ¿Quién dijo que no quiero a las mujeres? Amo a las mujeres”, afirmó. Además, insistió en que su crítica apuntaba a la sobrevaloración de la juventud y no al género: “No importa el género, importa quién lo hace mejor. Hay miles de periodistas que son de madera”.

La polémica reavivó el debate sobre la equidad y la diversidad en el periodismo deportivo argentino, un ámbito en transformación donde cada vez más mujeres ocupan espacios de análisis y comentario. El caso de Morena Beltrán y la reacción de colegas como Federico Bulos, quien destacó su “madurez y evolución” más allá de la edad, expusieron un cambio de paradigma que sigue generando tensiones y discusiones abiertas.