Premios Oscar 2026 en VIVO: los ganadores de la noche minuto a minuto

Los Oscar 2026 tienen a "Pecadores" como gran favorita, con 16 nominaciones. La gala es conducida por Conan O'Brien.

Los 98° premios Oscar empezaron con todo: Conan O'Brien, el humorista y conductor de la noche, maquillado como Amy Madigan en "La hora de la desaparición". Corrió por los sets de las principales películas de la noche, antes de entrar al Dolby Theatre, atravesar el público, y dar su monólogo introductorio en el que se autoproclamó el último ser humano en conducir la gala, en una claro chiste a la posibilidad de que una IA sea el próximo encargado para eso. Fue también la primera alusión a la consigna que propuso la Academia para esta edición: la "Humanidad".

Por supuesto que no faltaron chistes incómodos sobre las polémicas de la agenda, la IA, el peligro de un ataque iraní y hasta un saludo al público que lo miraba desde Argentina (intentando hablar en español).

Sin embargo, para finalizar su "número", fue extremadamente político: "Estamos en tiempos muy caóticos, y es en momentos como estos en los que creo que los Oscar resuenan en particular", dijo, haciendo referencia a todos los países representados en la sala, con artistas y técnicos de diversas procedencias. Así alertó sobre el cine como un arte sin fronteras, transformador y capaz de hablar de nostros mismos aún en los tiempos más difíciles.

El primer premio de la noche llegó también con un hito: Amy Madigan ganó como Mejor Actriz de Reparto por su histriónico, excéntrico y grotescamente terrorífico papel de una tía bruja en "La hora de la desaparición". Se convirtió así en la cuarta actriz en ganar el premio por una película de terror, un género siempre subestimado por la Academia. ¿Será que los Oscar se abrirán para galardonar sin prejuicios a estas películas, en el actual resurgir del género?

image Este año, debutó también una nueva categoría: Mejor Dirección de Casting, que reconoce los elencos más orgánicos y diversos del año cinematográfico. Así, "Una batalla tras otra" hizo historia al ser la primera película cuyo elenco fue reconocido con una estatuilla. Minutos antes, Chase Infiniti (quien interpreta a Willa en el filme) destacó especialmente cómo la directora de casting, Cassandra Kulukundis, logró asociar grandes estrellas, como Leonardo diCaprio y Sean Pean, con caras emergentes que seguirán sorprendiendo.