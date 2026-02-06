Filmó todo: la irónica reacción de un hombre que descubrió a su pareja con un amante en un telo

El hombre siguió a su mujer tras sospechar que lo engañaba y la encontró en la puerta de una habitación con otro hombre. La incómoda secuencia ocurrió en Córdoba y el video se viralizó.

Filmó todo: la irónica reacción de un hombre que descubrió a su pareja con un amante en telo.

Un hombre, que sospechaba de una posible infidelidad, decidió seguir a su pareja y terminó confirmando sus temores de la peor manera: la encontró ingresando a un telo acompañada de un amante.

El incómodo momento tuvo lugar en Villa María, Córdoba, y lejos de retirarse en silencio, el hombre decidió grabar la secuencia con su celular y exponer la situación.

La irónica reacción del traicionado La secuencia, que rápidamente se viralizó, muestra el momento exacto en que la mujer desciende de un vehículo frente a la habitación número 2 del establecimiento. En ese instante, su pareja entra en escena con la cámara encendida y la increpa con un tono cargado de ironía: “No, madre, quedate tranquila mi amor. Disfrutalo”.

El video también registra el momento en que el hombre encara al tercero en discordia. ”¿Cómo es tu nombre, flaco? Si tenés un poquito de huevos decime tu nombre", le dijo ante el silencio del acompañante, a quien finalmente tildó de cobarde: "No tenés huevos".

Embed Córdoba, Villa María, un hombre filmó a su mujer entrando a un telo con otro... pic.twitter.com/CO5scBFrRt — Doctor House (@Bobmacoy) February 5, 2026 En medio del shock, la mujer, que estuvo unos segundos sin decir ni una palabra, sacó los trapitos al sol y se defendió con una presunta infidelidad anterior: "¿Te acordás cuando tenías una mujer en Tucumán?", le reclamó. Sin embargo, el hombre evitó entrar en esa discusión y se centró en la decepción que sentía en ese momento.

"Se lo vas a tener que explicar a los chicos" Pocos segundos después intervino una empleada del hotel alojamiento para intentar calmar las aguas, pero él ignoró sus palabras y le lanzó un dardo a su pareja: "Se lo vas a tener que explicar a los chicos. Toda la vida se lo vas a tener que explicar a los chicos". Antes de irse, lanzó una última frase lapidaria: "Y con todo lo que yo te di, sos una mugre. Más vale que me voy a ir, y no te voy a tocar más".