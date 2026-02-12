Secuestran más de 500 dosis de cocaína durante allanamientos en el Campo Papa

En el marco de una investigación por comercio de estupefacientes, secuestraron más de 500 dosis de cocaína y detuvieron a un hombre durante allanamientos en el barrio Campo Papa , ubicado en el departamento de Godoy Cruz .

Las medidas permitieron desarticular puntos de fraccionamiento y venta, logrando el secuestro de una importante cantidad de sustancias ilegales listas para su distribución.

Durante el primer procedimiento, los efectivos policiales incautaron 561 envoltorios de nylon con cocaína en polvo , además de 19 cigarrillos de marihuana .

En la vivienda también se hallaron $105.200 en efectivo , teléfonos celulares y 24 paquetes de bicarbonato de sodio , elemento comúnmente utilizado para el estiramiento de la droga.

Como resultado de esta incursión, un hombre de 27 años fue detenido por infracción a la Ley 23.737 y trasladado a la Unidad de Detención Federal U-32, mientras que una mujer fue citada a comparecer ante los Tribunales Federales.

La ofensiva policial continuó en una segunda vivienda de la misma manzana, donde los investigadores descubrieron un centro de procesamiento de sustancias.

Allí se secuestraron tres máquinas multiprocesadoras y una balanza digital, todas con restos de cocaína, junto a diversos elementos de embalaje como rollos de bolsas de nylon, láminas de polietileno y tijeras. En este domicilio, otros dos hombres fueron identificados y quedaron formalmente a disposición de la Justicia Federal.

En ambos domicilios se recolectaron anotaciones manuscritas de interés para la causa, las cuales serán clave para profundizar la investigación sobre las redes de distribución en la zona. Los operativos contaron con la supervisión de la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso las medidas para continuar con el proceso judicial contra los involucrados.