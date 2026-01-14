Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, miércoles 14 de enero, y dónde verlo online

Tras la cancelación del martes 13 por tormenta , la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María continúa con su quinta noche este miércoles 14 de enero y tendrá una mezcla de folclore, baladas y cuarteto en el escenario del anfiteatro José Hernández.

Las presentaciones de Sergio Galleguillo y LBC y Euge Quevedo, previstas para el martes cancelado, se moverán al lunes 19 de enero , mismo día en que está planeada en agenda la actuación de Damián Córdoba .

De todos modos, hay que estar atentos al pronóstico del tiempo , ya que miércoles y jueves nuevamente hay alerta por precipitaciones en Jesús María, lo que podría complicar las jornadas programadas.

Luciano Pereyra canta este miércoles 14 de enero en Jesús María 2026

Luciano Pereyra hizo delirar a miles de fanáticas en Uspallata

La Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina” , hasta las 3 de la madrugada.

Llega el cuarteto y la fiesta de La Konga a Jesús María

Cuándo canta La Konga en Jesús María 2024 (Facundo Luque / La Voz)

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

Soledad Pastorutti en Cosquín 2025 Soledad Pastorutti estará el 15 de enero en Jesús María 2026 Gentileza / La Voz

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Martes 13 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

Los históricos papelones del Chaqueño Palavecino. / Foto: La Voz El Chaqueño Palavecino estará el 16 de enero en Jesús María 2026

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.

Raly Barrionuevo: "Estoy en un momento de mucha mirada interior” Raly Barrionuevo estará en Jesús María el 18 de enero

-Lunes 19 de enero - NOCHE AGREGADA: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Damián Córdoba. Entradas a la venta en PaseShow.com.ar.