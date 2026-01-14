Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, miércoles 14 de enero, y dónde verlo online

Tras la
cancelación del martes 13 por tormenta, la 60° edición del continúa con su quinta noche este Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María miércoles 14 de enero y tendrá una mezcla de folclore, baladas y cuarteto en el escenario del anfiteatro José Hernández.
Las presentaciones de
Sergio Galleguillo y LBC y Euge Quevedo, previstas para el martes cancelado, se moverán al lunes 19 de enero, mismo día en que está planeada en agenda la actuación de Damián Córdoba.
Luciano Pereyra canta este miércoles 14 de enero en Jesús María 2026
De todos modos,
hay que estar atentos al pronóstico del tiempo, ya que miércoles y jueves nuevamente hay alerta por precipitaciones en Jesús María, lo que podría complicar las jornadas programadas.
Quiénes cantan hoy, miércoles 14 de enero, en el festival de Jesús María 2026 Luciano Pereyra La Konga Nahuel Pennisi Maggie Cullen La Callejera Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”
Cuándo canta La Konga en Jesús María 2024 (Facundo Luque / La Voz)
Llega el cuarteto y la fiesta de La Konga a Jesús María
Facundo Luque / La Voz
Dónde ver online y TV el festival de Jesús María 2026
La
Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.
Además, Jesús María se puede ver y escuchar por
Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).
JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA
-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.
-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.
-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.
Soledad Pastorutti en Cosquín 2025
Soledad Pastorutti estará el 15 de enero en Jesús María 2026
Gentileza / La Voz
-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Martes 13 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.
-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.
Los históricos papelones del Chaqueño Palavecino. / Foto: La Voz
El Chaqueño Palavecino estará el 16 de enero en Jesús María 2026
-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.
-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.
-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.
Raly Barrionuevo: "Estoy en un momento de mucha mirada interior”
Raly Barrionuevo estará en Jesús María el 18 de enero
-Lunes 19 de enero - NOCHE AGREGADA: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Damián Córdoba. Entradas a la venta en PaseShow.com.ar.