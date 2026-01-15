Jesús María 2026: el artista récord que amenaza con quitarle el liderazgo al Chaqueño Palavecino

El polémico e insólito "vaso" que usó un gaucho en el festival de Jesús María

Quién es el artista que logró el récord de público en el Festival de Jesús María y nadie más pudo superar

Una figura que marcó la historia del evento y que, 28 años después de su récord de convocatoria en el anfiteatro José Hernández, es sinónimo de emoción y memoria colectiva.

En la 60ª edición del festival, la ciudad cordobesa se prepara para una de sus noches más fuertes . La Sole no solo es una de las artistas más esperadas de la grilla: es un emblema de Jesús María, una presencia que atraviesa generaciones y que logró algo único en la historia del evento considerado la meca del folklore argentino.

Con una forma única de pisar el escenario, una calidad vocal que evolucionó desde sus primeras presentaciones a los 14 años y una calidez al hablar que la vuelve irresistible para el público, sumado a una carrera cargada de éxitos y colaboraciones destacadas, Pastorutti se consolidó como uno de los shows más fuertes del país.

A eso se suma una carrera cargada de éxitos, discos, colaboraciones y una capacidad poco frecuente de sostener vigencia sin romper con la raíz folklórica. Esa combinación explica por qué, con el correr de los años, su nombre sigue encabezando las jornadas más convocantes.

Embed - La noche que Soledad hizo historia en Jesús María | Cadena 3 Argentina

El día que Soledad Pastorutti hizo colapsar Jesús María

El martes 13 de enero de 1998 quedó grabado en la historia del festival. Ese día, Jesús María vivió una movilización inédita: familias completas llegaron desde distintos puntos del país y las filas para ingresar al predio se extendieron por más de cinco cuadras.

La expectativa por ver a Soledad, entonces de 17 años y en su debut en el festival, fue tan grande que la organización tomó una decisión histórica: suspender la jineteada para permitir el ingreso de más público, algo que nunca había ocurrido hasta entonces. El anfiteatro, con capacidad para unas 13 mil personas sentadas, quedó completamente desbordado.

Según registros de la época, se vendieron entre 33 y 35 mil entradas, a las que se sumaron menores con acceso gratuito, invitados y acreditaciones. El cálculo policial estimó que unas 44 mil personas estuvieron dentro del predio, un récord absoluto que nunca volvió a repetirse en Jesús María.

Una artista que sigue convocando, aunque ya no promete eternidad

En los últimos años, Soledad comenzó a hablar públicamente sobre el desgaste que implican los festivales y la exigencia de sostener grandes espectáculos cada verano. En 2025, durante su presentación en el festival “Embalse, Un Canto a la Vida”, sorprendió al público con una reflexión sincera sobre su futuro arriba de los escenarios.

“Viste que hay gente que dice ‘yo me voy a morir cantando’. Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario, porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo”, expresó. Y agregó: “Amo los festivales, pero no voy a poder todos los veranos hacer algo así. También quiero que algún día se me extrañe”.

Embed - SOLEDAD evalúa su RETIRO de los FESTIVALES: "No puedo hacerlo todos los veranos" | Cadena 3

Ese contexto vuelve a cargar de sentido cada una de sus presentaciones: ver a Soledad en Jesús María ya no es una certeza eterna, sino una oportunidad.

Por qué su show sigue siendo el mejor del festival

En 2017 la folclorista celebró en Jesús María sus 20 años de carrera, cantó junto a su hermana Natalia Pastorutti, homenajeó a Horacio Guarany y encabezó la jornada más convocante del festival en esa edición, con más de 20 mil espectadores. Algo similar ocurrió en 2024, cuando volvió a liderar la asistencia con 15 mil butacas ocupadas.

En la edición actual, solo una noche logró agotar entradas de manera anticipada, la del Chaqueño Palavecino. Aun así, todas las miradas están puestas en lo que hará Soledad Pastorutti, una artista que no necesita anunciar despedidas para generar expectativa.

Soledad Pastorutti en Jesús María de 2017 Soledad Pastorutti en Jesús María de 2017 gentileza

Habrá que ver si decide regresar en futuras ediciones. Por ahora, este jueves, Jesús María vuelve a hacer lo que mejor sabe cuando La Sole pisa el escenario: escuchar, cantar y recordar por qué su nombre es parte de la historia grande del festival.