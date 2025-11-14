Ca7riel y Paco Amoroso: récord argentino en los Latin Grammy y un agradecimiento con beso

Latin Grammy 2025: Paco y Ca7riel podrían ser la sorpresa de la noche, aunque Bad Bunny es el más nominado

Con diez nominaciones, algo inédito para artistas argentinos en el evento, el dúo llegó a Las Vegas como una de las grandes apuestas de la Academia Latina de la Grabación, y no tardó en convertir ese reconocimiento en estatuillas.

Apenas comenzó la gala, el proyecto creativo detrás de "Papota" ya celebraba sus primeros triunfos. Los músicos argentinos ganaron en Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga , premios que recibieron los directores Ferrán Echegaray y Martín Piroyansky junto al equipo liderado por Armando Bo, Chino Fernández y Francisco Wechsler. Sobre el escenario, Piroyansky agradeció entre risas y emoción, destacando el valor de seguir apostando por la ficción hecha en Argentina.

Pocos minutos después, otra sorpresa llegó para el dúo: “El Día del Amigo” se quedó con el Latin Grammy a Mejor Canción Pop. Paco recordó a su familia, a su equipo y alentó a quienes persiguen sus sueños: “Arranqué a cantar a los 25. Nunca es tarde. Si quieren hacer algo arranquen, hoy nos toca disfrutar”.

Sin embargo, el que se llevó todas las miradas fue Ca7riel con su humor e ironía característica reflexionó sobre la fama: “Muchas gracias a La Academia, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para ganar este hermoso objeto, tan sobrehumano, que ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo ”.

Embed - @CA7RIELyPacoAmoroso | Mejor Canción Pop | 26.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY

La racha continuó cuando “#TETAS” ganó como Mejor Canción Alternativa, momento en el que ambos artistas dedicaron el premio a sus madres. Minutos más tarde, volvieron a subir al escenario para recibir el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Papota.

“La verdad que estamos sorprendidos de que nos den premios y ganemos cosas. Agradecerle a nuestro equipo, al sello, a la gente que trabaja con nosotros estas canciones que nos permitieron girar por todo el mundo, tocar, a nuestros músicos a nuestras mamás. Esta es una alegría que compartirnos con todos ustedes. A la gente de Argentina, aguante el Diego”, celebró Paco.

Embed - @CA7RIELyPacoAmoroso | Mejor Álbum de Música Alternativa | 26.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY

El show de Ca7riel y Paco Amoroso en los Latin Grammys

Pero además de ser una de las duplas más premiadas de la noche, Ca7riel y Paco se adueñaron del show con una presentación explosiva en el MGM Grand Garden Arena. Interpretaron “Impostor”, “#TETAS”, “La que puede, puede” y “El día del amigo”.

Los artistas comenzaron sentados en una máquina de coser mientras elaboraban los outfits que usaron para el Tiny Desk que los llevó a la fama mundial, los corazones rojos con la leyenda “te amo” de la campera de Ca7riel y el gorro peludo de color celeste de Paco.

El set combinó acting, humor, fisicoculturistas para #TETAS y sus músicos tocando en una montaña de corazones rojos desde donde Amoroso lanzó una frase eufórica: “Las Vergas, esta noche los Grammys son nuestros. Estamos en la cima”.

El beso de los cinco Latin Grammys

El festejo del dúo llegó detrás del escenario principal mientras les hacían la famosa foto con los cinco galardones.

Embed - @CA7RIELyPacoAmoroso

"La historia más importante acá es que nos conocemos desde los seis años y somos amigos y que todo esto que pasó no fue pensado. Nunca nos propusimos ganar un Grammy", introdujo Paco antes de darse un apasionado beso con Ca7riel.