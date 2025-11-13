13 de noviembre de 2025 - 20:46

Latin Grammy 2025 en vivo: quiénes son los principales ganadores de la ceremonia

Artistas como Trueno, Fito Páez, Catriel y Paco Amoroso son algunos de los representantes argentinos en la premiación más importante de la música latina.

Redacción Espectáculos

Este 13 de noviembre de 2025 los Latin Grammy reúnen a la industria musical en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la ceremonia reconoce producciones en español y portugués que marcaron el año con lanzamientos influyentes, artistas consagrados y nuevas voces.

Los nominados a los Latin Grammy 2025: todos los artistas argentinos que integran la lista

Octavio Bianchi Godoy. Académico y popular, Octavio es uno de los violinistas de más proyección en Argentina.

Octavio Bianchi Godoy. De Mendoza a los Latin Grammy 2025

Los ganadores de la jornada

- Catriel y Paco Amoroso ganaron a Mejor Álbum de Música Alternativa

Las principales categorías

Grabación del Año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Bad Bunny - Baile Inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Zoe Gotusso - Lara

Álbum del Año

  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Carín León - Palabra de To’s (Seca)
  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Gloria Estefan - Raíces
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja
  • Liniker - Caju
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Canción del Año

  • Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Bad Bunny - Baile Inolvidable
  • Bad Bunny - DTMF
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Liniker - Veludo Marrom
  • Mon Laferte - Otra Noche de Llorar
  • Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Nuevo Artista

  • Alex Luna
  • Alleh
  • Annasofia
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Juliane Gamboa
  • Paloma Morphy
  • Ruzzi
  • Sued Nunes
  • Yerai Cortés

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • Aitana - Cuarto Azul
  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
  • Elsa y Elmar - Palacio
  • Joaquina - Al Romper la Burbuja

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
  • Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
  • Raquel Sofía - Después de los 30
  • Zoe Gotusso - Cursi

Mejor Canción Pop

  • Andrés Cepeda - Bogotá
  • Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
  • Nicole Zignago - Te Quiero
  • Shakira - Soltera
  • Yami Safdie & Camilo - Querida Yo

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

  • Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)
  • Ela Minus - QQQQ
  • Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno
  • Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)
  • Rawayana & Akapellah - Veneka

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

  • Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)
  • Bad Bunny - DTMF
  • Jay Wheeler - Roma
  • Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha
  • W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)

Mejor Interpretación de Reggaetón

  • Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR
  • Lenny Tavárez - Brillar
  • Nicky Jam - Dile a Él
  • Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá
  • Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
  • Fariana - Underwater
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
  • Yandel - Elyte

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • Akapellah con Trueno - Parriba
  • Arcángel - THC
  • Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami
  • J Noa & Vakero - Sudor y Tinta
  • Trueno - Fresh

Mejor Canción Urbana

  • Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
  • Bad Bunny - DTMF
  • Bad Bunny - La Mudanza
  • Maluma - Cosas Pendientes
  • Trueno & Young Miko - En la City

Mejor Álbum de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
  • Fito Páez - Novela
  • Leiva - Gigante
  • Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)

Mejor Canción de Rock

  • A.N.I.M.A.L. - Legado
  • Ali Stone - TRNA
  • Eruca Sativa - Volarte
  • Fito Páez - Sale el Sol
  • Renee - La Torre

Mejor Álbum Pop/Rock

  • Bandalos Chinos - Vándalos
  • Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
  • Diamante Eléctrico - Malhablado
  • Lasso - Malcriado
  • Morat - Ya Es Mañana
  • Renee - R

Mejor Canción Pop/Rock

  • Debi Nova - Tu Manera de Amar
  • Joaquín Sabina - Un Último Vals
  • Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro
  • Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
  • Lasso - Lucifer
  • Leiva - Ángulo Muerto

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
  • Judeline - Bodhiria
  • Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
  • Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
  • Rusowsky - Daisy

Mejor Canción Alternativa

  • Bandalos Chinos - El Ritmo
  • Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
  • Judeline - Joropo
  • Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
  • Paloma Morphy - (Sola)

Mejor Álbum de Salsa

  • Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
  • Issac Delgado - Mira Como Vengo
  • José Alberto “El Canario” - Big Swing
  • Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
  • Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • Checo Acosta - Son 30
  • Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
  • Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
  • Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
  • Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile

Mejor Álbum de Merengue/Bachata

  • Alex Bueno - El Más Completo
  • Eddy Herrera - Novato Apostador
  • Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • Gloria Estefan - Raíces
  • Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
  • Orquesta Failde - Caminando Piango Piango

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • Alain Pérez - Bingo
  • Mike Bahía - Calidosa
  • Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
  • Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria
  • Vicente García - Puñito de Yocahú

Mejor Canción Tropical

  • Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga
  • Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui
  • Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca
  • Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
  • Luis Enrique - La Foto
  • Techy Fatule - Cariñito
  • Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús

Mejor Álbum Cantautor

  • Ale Zéguer - Relatos
  • Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo
  • Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia

Mejor Canción Cantautor

  • Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte
  • Joaquina - Aeropuerto
  • Natalia Lafourcade - Cancionera
  • Silvana Estrada - Como un Pájaro
  • Vicente García - Quisqueya

Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

  • Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?
  • Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario
  • Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano

Mejor Álbum de Banda

  • Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18
  • Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)

Mejor Álbum Tejano

  • Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
  • El Plan - Imperfecto, Vol. 2
  • Gabriella - Yo No Te Perdí
  • Grupo Cultura - Reflexiones
  • Juan Treviño
  • Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)

Mejor Álbum Norteño

  • Alfredo Olivas - “V1V0”
  • El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
  • La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
  • Los Tigres del Norte - La Lotería
  • Pesado - Frente a Frente

Mejor Álbum Folklórico

  • Julieta Rada - Candombe
  • Kerreke & Daniela Padrón - Joropango
  • Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente
  • Susana Baca - Conjuros
  • Voces del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes

Mejor Álbum de Tango

  • Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
  • Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
  • José Colángelo - Colángelo... Tango
  • Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
  • Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
  • Tanghetto - En Vivo 20 Años

Mejor Álbum de Flamenco

  • Andrés Barrios - KM.0
  • Ángeles Toledano - Sangre Sucia
  • Kiki Morente - Azabache
  • Las Migas - Flamencas

Mejor Canción de Raíces

  • Anita Vergara & Tato Marenco - Ella
  • Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii
  • Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero
  • Monsieur Periné con Bejuco - Jardín del Paraíso
  • Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra
  • Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond
  • Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
  • Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras
  • Miguel Zenón - Golden City
  • Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne

Mejor Álbum Cristiano (en Español)

  • Christine D’Clario - La Novia
  • Israel & New Breed - Coritos, Vol. 1
  • Marco Barrientos - Exaltado
  • Marcos Vidal - Aquí Estamos
  • Marcos Witt - Legado

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

  • Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo)
  • Julliany Souza - A Maior Honra
  • Paloma Possi - Razão da Esperança
  • Resgate - Onde Guardamos as Flores?
  • Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)

Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués

  • Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?
  • Janeiro - Fugacidade
  • Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
  • Liniker - Caju
  • Marina Sena - Coisas Naturais
