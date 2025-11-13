Latin Grammy 2025 en vivo: quiénes son los principales ganadores de la ceremonia

Este 13 de noviembre de 2025 los Latin Grammy reúnen a la industria musical en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde la ceremonia reconoce producciones en español y portugués que marcaron el año con lanzamientos influyentes, artistas consagrados y nuevas voces.
Los ganadores de la jornada
- Catriel y Paco Amoroso ganaron a Mejor Álbum de Música Alternativa
- Catriel y Paco Amoroso recibieron el galardón a Mejor Canción Pop
- Fito Páez ganó la categoría a Mejor Canción de Rock
- Trueno fue ganador en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop
Las principales categorías
Grabación del Año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
- Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Liniker con Amaro Freitas & Anavitória - Ao Teu Lado
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Zoe Gotusso - Lara
Álbum del Año
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Carín León - Palabra de To’s (Seca)
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
- Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
- Gloria Estefan - Raíces
- Joaquina - Al Romper la Burbuja
- Liniker - Caju
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Rauw Alejandro - Cosa Nuestra
- Vicente García - Puñito de Yocahú
Canción del Año
- Alejandro Sanz - Palmeras en el Jardín
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Bad Bunny - Baile Inolvidable
- Bad Bunny - DTMF
- Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
- Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Liniker - Veludo Marrom
- Mon Laferte - Otra Noche de Llorar
- Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor Nuevo Artista
- Alex Luna
- Alleh
- Annasofia
- Camila Guevara
- Isadora
- Juliane Gamboa
- Paloma Morphy
- Ruzzi
- Sued Nunes
- Yerai Cortés
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Aitana - Cuarto Azul
- Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
- Elena Rose - En las Nubes - Con Mis Panas
- Elsa y Elmar - Palacio
- Joaquina - Al Romper la Burbuja
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Jesse & Joy - Lo Que Nos Faltó Decir
- Natalia Lafourcade - Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
- Raquel Sofía - Después de los 30
- Zoe Gotusso - Cursi
Mejor Canción Pop
- Andrés Cepeda - Bogotá
- Ca7riel & Paco Amoroso - El Día del Amigo
- Nicole Zignago - Te Quiero
- Shakira - Soltera
- Yami Safdie & Camilo - Querida Yo
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Boza & Elena Rose - Orion (Sistek Remix)
- Ela Minus - QQQQ
- Imanbek & Taichu - Ella Quiere Techno
- Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin - Rulay en Dubai (Extended)
- Rawayana & Akapellah - Veneka
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- Alleh & Yorghaki - Capaz (Merengueton)
- Bad Bunny - DTMF
- Jay Wheeler - Roma
- Tokischa & Nathy Peluso - De Maravisha
- W Sound, Beéle & Ovy On the Drums - La Plena (W Sound 05)
Mejor Interpretación de Reggaetón
- Bad Bunny - Voy a Llevarte Pa’ PR
- Lenny Tavárez - Brillar
- Nicky Jam - Dile a Él
- Rauw Alejandro & Alexis y Fido - Baja Pa’ Acá
- Yandel & Tego Calderón - Reggaeton Malandro
Mejor Álbum de Música Urbana
- Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Fariana - Underwater
- Nicki Nicole - Naiki
- Papatinho - MPC (Música Popular Carioca)
- Yandel - Elyte
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Akapellah con Trueno - Parriba
- Arcángel - THC
- Big Soto & Eladio Carrión - El Favorite de Mami
- J Noa & Vakero - Sudor y Tinta
- Trueno - Fresh
Mejor Canción Urbana
- Álvaro Díaz & Nathy Peluso - XQ Eres Así
- Bad Bunny - DTMF
- Bad Bunny - La Mudanza
- Maluma - Cosas Pendientes
- Trueno & Young Miko - En la City
Mejor Álbum de Rock
- A.N.I.M.A.L. - Legado
- Eruca Sativa - A Tres Días de la Tierra
- Fito Páez - Novela
- Leiva - Gigante
- Marilina Bertoldi - Luna en Obras (En Vivo)
Mejor Canción de Rock
- A.N.I.M.A.L. - Legado
- Ali Stone - TRNA
- Eruca Sativa - Volarte
- Fito Páez - Sale el Sol
- Renee - La Torre
Mejor Álbum Pop/Rock
- Bandalos Chinos - Vándalos
- Dani Martín - El Último Día de Nuestras Vidas
- Diamante Eléctrico - Malhablado
- Lasso - Malcriado
- Morat - Ya Es Mañana
- Renee - R
Mejor Canción Pop/Rock
- Debi Nova - Tu Manera de Amar
- Joaquín Sabina - Un Último Vals
- Joaquina - No Llames Lo Mío Nuestro
- Jorge Drexler & Conociendo Rusia - Desastres Fabulosos
- Lasso - Lucifer
- Leiva - Ángulo Muerto
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
- Judeline - Bodhiria
- Latin Mafia - Todos los Días Todo el Día
- Marilina Bertoldi - Para Quien Trabajas Vol. I
- Rusowsky - Daisy
Mejor Canción Alternativa
- Bandalos Chinos - El Ritmo
- Ca7riel & Paco Amoroso - #Tetas
- Judeline - Joropo
- Latin Mafia - Siento Que Merezco Más
- Paloma Morphy - (Sola)
Mejor Álbum de Salsa
- Gilberto Santa Rosa - Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
- Issac Delgado - Mira Como Vengo
- José Alberto “El Canario” - Big Swing
- Los Hermanos Rosario - Infinito Positivo
- Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta - Fotografías
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Checo Acosta - Son 30
- Karen Lizarazo - De Amor Nadie Se Muere
- Los Cumbia Stars - Baila Kolombia
- Peter Manjarrés & Luis José Villa - La Jerarquía
- Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile
Mejor Álbum de Merengue/Bachata
- Alex Bueno - El Más Completo
- Eddy Herrera - Novato Apostador
- Milly Quezada - Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Gloria Estefan - Raíces
- Malena Burke & Meme Solis - Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
- Orquesta Failde - Caminando Piango Piango
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Alain Pérez - Bingo
- Mike Bahía - Calidosa
- Pedrito Martínez - Ilusión Óptica
- Puerto Candelaria - Fiesta Candelaria
- Vicente García - Puñito de Yocahú
Mejor Canción Tropical
- Fonseca & Rawayana - Venga Lo Que Venga
- Fonseca & Rubén Blades - Nunca Me Fui
- Gilberto Santa Rosa - Ahora o Nunca
- Karol G - Si Antes Te Hubiera Conocido
- Luis Enrique - La Foto
- Techy Fatule - Cariñito
- Víctor Manuelle - Si Volviera Jesús
Mejor Álbum Cantautor
- Ale Zéguer - Relatos
- Alejandro y Maria Laura - Dos Hemisferios
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Valeria Castro - El Cuerpo Después de Todo
- Vivir Quintana - Cosas Que Sorprenden a la Audiencia
Mejor Canción Cantautor
- Camilú - Amarte Sin Que Quieras Irte
- Joaquina - Aeropuerto
- Natalia Lafourcade - Cancionera
- Silvana Estrada - Como un Pájaro
- Vicente García - Quisqueya
Mejor Álbum Ranchero/Mariachi
- Christian Nodal - ¿Quién + Como Yo?
- Mariachi Reyna de Los Ángeles - Alma de Reyna 30 Aniversario
- Pepe Aguilar - Mi Suerte Es Ser Mexicano
Mejor Álbum de Banda
- Banda MS de Sergio Lizárraga - Edición Limitada
- Julión Álvarez y su Norteño Banda - 42 18
- Luis Angel “El Flaco” - 25 Aniversario (Deluxe)
Mejor Álbum Tejano
- Bobby Pulido - Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
- El Plan - Imperfecto, Vol. 2
- Gabriella - Yo No Te Perdí
- Grupo Cultura - Reflexiones
- Juan Treviño
- Marian y Mariel - El Siguiente Paso (Live Session)
Mejor Álbum Norteño
- Alfredo Olivas - “V1V0”
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- La Energía Norteña - Pasado, Presente, Futuro
- Los Tigres del Norte - La Lotería
- Pesado - Frente a Frente
Mejor Álbum Folklórico
- Julieta Rada - Candombe
- Kerreke & Daniela Padrón - Joropango
- Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú - Lentamente
- Susana Baca - Conjuros
- Voces del Bullerengue - #Anonimas&Resilientes
Mejor Álbum de Tango
- Daniel Ruggiero - Piazzolla Para Orquesta Típica
- Giovanni Parra Quinteto - Milonguín
- José Colángelo - Colángelo... Tango
- Richard Scofano & Alfredo Minetti - Shin-Urayasu
- Sexteto Fantasma - La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
- Tanghetto - En Vivo 20 Años
Mejor Álbum de Flamenco
- Andrés Barrios - KM.0
- Ángeles Toledano - Sangre Sucia
- Kiki Morente - Azabache
- Las Migas - Flamencas
Mejor Canción de Raíces
- Anita Vergara & Tato Marenco - Ella
- Bad Bunny - Lo Que Le Pasó a Hawaii
- Luis Enrique & C4 Trío - Aguacero
- Monsieur Periné con Bejuco - Jardín del Paraíso
- Natalia Lafourcade - El Palomo y la Negra
- Natalia Lafourcade & El David Aguilar - Como Quisiera Quererte
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Chucho Valdés & Royal Quartet - Cuba & Beyond
- Hamilton de Holanda - Hamilton de Holanda Trio - Live in NYC
- Iván Melon Lewis Trio - Luces y Sombras
- Miguel Zenón - Golden City
- Paquito D’Rivera - Madrid-New York Connection Band - La Fleur de Cayenne
Mejor Álbum Cristiano (en Español)
- Christine D’Clario - La Novia
- Israel & New Breed - Coritos, Vol. 1
- Marco Barrientos - Exaltado
- Marcos Vidal - Aquí Estamos
- Marcos Witt - Legado
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Eli Soares - Memóri4s (Ao Vivo)
- Julliany Souza - A Maior Honra
- Paloma Possi - Razão da Esperança
- Resgate - Onde Guardamos as Flores?
- Ton Carfi - Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)
Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués
- Carol Biazin - No Escuro, Quem É Você?
- Janeiro - Fugacidade
- Julia Mestre - Maravilhosamente Bem
- Liniker - Caju
- Marina Sena - Coisas Naturais