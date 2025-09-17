Los nominados a los Latin Grammy 2025: todos los artistas argentinos que integran la lista

La 26ª entrega anual de los Latin Grammy regresa a Las Vegas, Estados Unidos, después de dos ediciones que fueron celebradas fuera de ese país.

La Academia Latina de Grabación anunció el listado de artistas y canciones que competirán en la 26ª entrega anual de los Latin Grammy, prevista para el 13 de noviembre en Las Vegas. El evento regresa a Estados Unidos con la expectativa de reunir a lo mejor de la música latina en una noche que promete grandes momentos.

Entre las novedades de esta edición, la Academia confirmó la incorporación de dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces. Ambas buscan ampliar el reconocimiento a géneros y producciones que hasta ahora no tenían un espacio propio en la premiación, sumando diversidad al abanico de propuestas artísticas.

La presentación de la categoría dedicada a las raíces musicales estuvo a cargo de la cantante argentina Soledad Pastorutti, quien evocó con emoción su propio recorrido en la ceremonia. “Recuerdo cuando recibí mi primer Grammy por el álbum ‘Raíz’, fue un momento que marcó mi carrera”, expresó al dar a conocer la nueva terna.

Con estas incorporaciones, la Academia busca reflejar la evolución de la música latina y su creciente impacto cultural. El 13 de noviembre será el turno de descubrir a los ganadores en una gala que ya genera expectativa.

Nominados a los Latin Grammy 2025 Mejor Canción de Raíces Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)

Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)

El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)

Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)

Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)

Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)