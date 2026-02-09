Tras el Super Bowl, Bad Bunny presentó las BadBo 1.0, su nueva línea de zapatillas

Bad Bunny dejó de reinterpretar modelos viejos para crear su propia identidad en el mundo del calzado. Con el lanzamiento de las adidas BadBo 1.0 , el cantante de Puerto Rico debuta como diseñador desde cero, fusionando la estética del baloncesto de los años 90 con una versatilidad urbana que hoy marca tendencia global.

Para el universo de los coleccionistas, este movimiento representa un punto de inflexión definitivo. Bad Bunny ya no es solo un embajador que elige colores para siluetas de archivo de la marca alemana; ahora posee su propio "signature shoe" , un privilegio reservado a muy pocos fuera del ecosistema del deporte profesional.

Esta evolución de colaborador estrella a diseñador con firma propia se refleja en un modelo que evita el estruendo visual para centrarse en una narrativa personal y una carga simbólica única . Se trata de una silueta con identidad propia, contenida y muy pensada para el presente.

El diseño bebe directamente del ADN de los años 90 , con una silueta robusta de corte medio que recuerda al calzado de baloncesto, pero que incorpora el acolchado característico de las zapatillas de skate de principios de los 2000 . Lo más llamativo es la ausencia de logos evidentes en los laterales; la zapatilla se reconoce por tres paneles triangulares abstractos que funcionan como una interpretación moderna de las clásicas franjas de la marca.

La construcción utiliza capas de ante y materiales sintéticos suaves, logrando una limpieza visual que las aleja de los diseños recargados. Además, la comodidad y la durabilidad son pilares del proyecto , con una suela gruesa y una estructura pensada para el uso prolongado.

A diferencia de otros lanzamientos, las BadBo están diseñadas para la vida urbana y el uso diario. La versión "Chalk White", por ejemplo, es la más versátil para integrar al armario cotidiano, gracias a su paleta de blancos rotos, crema y grises suaves con pequeños acentos en azul claro.

Para lucirlas hoy, lo ideal es aprovechar su volumen robusto combinándolas con prendas de estética urbana que no oculten los detalles del talón, donde aparece la firma silenciosa "adidas para Bad Bunny" en la plantilla.

A pesar de su clara influencia en el baloncesto y el skate, un error común es intentar utilizarlas para la práctica deportiva profesional. Aunque su estructura es resistente y práctica, su vocación es estrictamente "lifestyle" y urbana.

Usarlas en la cancha o para trucos de skate de alto impacto podría comprometer la durabilidad de sus materiales premium, los cuales están seleccionados para destacar en la calle y no en la competencia física. Es un calzado para ser usado y no solo para exhibirlo en una vitrina, pero siempre dentro del contexto de la moda urbana.

Precios y versiones disponibles

La primera edición, en tonos marrón y crema, es una pieza de colección: solo existen 1.994 pares numerados individualmente en el talón, haciendo referencia al año de nacimiento del artista. Para el público general, la versión global se lanza el 9 de febrero con un precio que ronda los 190 dólares.

El boom de Bad Bunny: album del año y show en el Super Bowl

Este artista puertorriqueño no pasa desapercibido. El ascenso meteórico de Benito Martínez se viene consolidando desde hace años. Su éxito en Latinoamérica cruzó fronteras y logró conquistar públicos de todo el mundo, especialmente en Estados Unidos.

Uno de los puntos más altos de su carrera estuvo marcado por el lanzamiento de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, su sexto álbum de estudio. Este proyecto se quedó con el galardón más importante de los Premios Grammy 2026, al consagrarse como Álbum del Año.

Solo días después de recibir este reconocimiento por parte de la industria musical, Bad Bunny se subió al escenario del show de medio tiempo del Super Bowl LX, donde compartió escena con Lady Gaga y Ricky Martin, e interpretó algunos de sus mayores éxitos. En tan solo 14 minutos el artista latino logró reunir todos los símbolos, costumbres y objetos que definen la identidad puertorriqueña y latina.