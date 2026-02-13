Increíble: después de un año descubrieron al "ladrón" que robaba ropa interior en una escuela de Nueva Zelanda

Desde hace más de un año, en una escuela en Nueva Zeland a , los estudiantes habían denunciado la desaparición de sus artículos personales como toallas, zapatos y ropa interior.

Finalmente, desde la intuición Apanui, en la localidad de Whakatne, confirmaron la noticia de que lograron identificar al culpable gracias a las cámaras de seguridad. Lo más curioso es que el ladrón no era un persona, sino que se trataba de un gato del barrio.

Marama Stewart, directora del colegio, explicó a un medio local que los objetos desaparecían misteriosamente , en especial durante la temporada en que los alumnos usaban la piscina.

"Al principio, vimos zapatos, gafas protectoras, ropa interior y toallas tirados a lo largo del sendero de acceso", comentó Stewart.

La escuela incluso publicó un video en Facebook cuando una de las cámaras captó al delincuente: un gato negro arrastrando una toalla por el patio.

"Cuando desaparecieron un par de bañadores y una toalla, la secretaria revisó las grabaciones en busca del pequeño ratero y localizó su escondite en la parte trasera del cobertizo de educación física", añadió la directora.

El jardinero del establecimiento se puso en contacto con el dueño del felino, quien confirmó que su mascota era un 'delincuente habitual'.

"Su propietario desea que permanezca en el anonimato, así que lo llamaremos Slinky Malinki (el famoso gato de ficción)", finalizó Stewart.

Un gato que robaba dinero

Un episodio simular había ocurrido hace un tiempo en el barrio porteño de Palermo, donde una joven llamada Antonela Repetto contó que su gato no robaba ropa, sino dinero en efectivo a un vecino.

“Se me cae la cara de vergüenza. Mi gato le entra a robar plata todo el tiempo al vecino”, escribió la joven. Además, compartió un chat que tuvo con la víctima.

Debido a la gran repercusión del caso, la joven explicó que su mascota tiene una obsesión con las bandas elásticas. “No lo entrené, tiene una obsesión con las gomitas y aprendió a robar plata porque se las ponemos”, aclaró. Además, aseguró que siempre devuelve el dinero a sus vecinos.