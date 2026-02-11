Qué significa "six seven": la expresión viral de 2025 en Estados Unidos que arrasó en TikTok

Si tenés hijos en edad escolar o pasás tiempo cerca de adolescentes , seguro escuchaste el grito constante de "six seven" mientras ellos estaban en TikTok . Esta expresión popular en los Estados Unidos fue elegida Palabra del Año 2025 por Dictionary.com. Pero cuidado: este código absurdo provocó cambios operativos en locales de comida y prohibiciones estrictas en las aulas.

Lo más asombroso de la expresión "6-7" (pronunciada siempre en inglés como six-seven ) es que, para la mayoría de los expertos y adultos, no parece significar absolutamente nada. Es el ejemplo definitivo del llamado brainrot , un tipo de contenido de internet que busca ser intencionalmente absurdo y sin un sentido fijo.

A pesar de su falta de lógica, su uso es masivo entre la Generación Alpha y los adolescentes más jóvenes. Para ellos, funciona como una señal de pertenencia a un grupo que los adultos no logran descifrar. Según fuentes lexicográficas , se suele usar como una respuesta ambigua para decir "más o menos" o "tal vez" , pero también como una contestación aleatoria para cualquier pregunta , con el único fin de frustrar a padres y profesores.

La trayectoria de este fenómeno comenzó a finales de 2024. El punto de partida fue la canción de drill "Doot Doot (6 7) " del rapero Skrilla , que repite los números como un gancho rítmico. Sin embargo, la verdadera explosión llegó a través del deporte . Los clips virales empezaron a asociar el tema con el jugador de la NBA LaMelo Ball , quien mide exactamente 6 pies y 7 pulgadas.

La tendencia se consolidó con la aparición de figuras como Maverick Trevillian, apodado el "67 Kid", tras gritar la frase en un partido juvenil , y el jugador Taylen Kinney , quien popularizó el uso del término en entrevistas acompañado de un gesto característico. El movimiento consiste en colocar ambas palmas hacia arriba y moverlas de forma alternada hacia arriba y hacia abajo , como si se estuvieran pesando dos opciones invisibles.

Embed - 67 kid full video (original)

Consecuencias reales: del aula al mostrador de hamburguesas

Lo que parecía una simple broma de pasillo escolar ha tenido consecuencias materiales en el mundo de los negocios. En Estados Unidos, la famosa cadena In-N-Out decidió eliminar el número 67 de su sistema de pedidos, saltando directamente del 66 al 68. El objetivo fue evitar que los adolescentes generaran aglomeraciones y distracciones operativas al esperar ese número específico para grabar videos o gritar la frase en los locales.

Por el contrario, marcas como Wendy’s y Pizza Hut eligieron capitalizar el meme, integrando el número "67" en promociones de tiempo limitado para captar la atención del público joven. Esta división en las estrategias de marketing demuestra que, aunque el término sea un sinsentido, su impacto económico y de alcance es real.

image

En el ámbito educativo, la situación es más tensa. Numerosos profesores reportan que los alumnos interrumpen las clases de matemáticas o cualquier lección respondiendo "6-7" a cada pregunta. Esto ha llevado a que varias escuelas prohíban formalmente el uso de la expresión para evitar el desorden constante en el aula. Lo que comenzó como un código digital hoy es un fenómeno cultural que define la brecha entre generaciones y la velocidad con la que un meme puede transformar la realidad cotidiana.