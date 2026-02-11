Pasaron 286 días varados en el espacio, rompieron récords históricos y la NASA no les pagó ni una hora extra

Regresar a la Tierra tras 286 días en el espacio debería significar un reconocimiento histórico y económico monumental. Sin embargo, para los astronautas de la NASA , la realidad burocrática es otra. Tras pasar casi nueve meses varados por ajustes técnicos, Butch Wilmore y Suni Williams descubrieron que su compensación no incluyó ni un centavo por horas extras.

La misión , que originalmente debía durar apenas un par de meses , se extendió desde junio de 2024 hasta marzo de 2025 . Durante ese tiempo, los astronautas no solo sobrevivieron en condiciones extremas, sino que participaron en más de 150 experimentos científicos y realizaron caminatas espaciales críticas para el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Suni Williams , incluso, estableció un récord histórico para una mujer con más de 62 horas fuera de la estación . Pero al aterrizar en las costas de Florida , la épica espacial chocó de frente con las planillas de recursos humanos: el sistema de pago federal de los Estados Unidos no contempla la "extraeterritorialidad" como una variable para aumentar el sueldo básico.

Los astronautas de la NASA son, ante todo, empleados públicos federales . Sus salarios están regidos por la escala salarial denominada General Schedule (GS), específicamente entre los grados 12 y 13 . Bajo este sistema, los ingresos anuales oscilan entre los USD 100.287 y los USD 155.034, dependiendo estrictamente del rango y la experiencia previa.

La normativa es clara y, para muchos, injusta: la NASA paga por una jornada laboral fija de 40 horas semanales. Esto significa que no existe compensación adicional por trabajar fines de semana, feriados o, como en este caso, por quedarse atrapado en órbita durante siete meses más de lo previsto originalmente. Para el gobierno estadounidense, estar en la ISS se considera un "viaje oficial", lo que activa viáticos, pero no bonos por productividad o riesgo.

El "bono" de 4 dólares que indigna a las redes

Uno de los datos más curiosos y polémicos que surgió tras el regreso de la misión es la asignación por "gastos incidentales". Según registros de misiones anteriores, esta compensación diaria puede ser de apenas USD 4. Si esta tarifa se aplicó a Wilmore y Williams, habrían recibido un total de USD 1.144 por los 286 días que pasaron lejos de sus familias y bajo los efectos de la microgravedad.

image

Es importante destacar que, aunque la cifra parece simbólica frente a la magnitud de la tarea, la agencia espacial cubre la totalidad de los gastos de transporte, alojamiento y alimentación mientras están en misión. Además, en ciudades como Houston, donde se encuentra el Centro Espacial Johnson, los salarios reciben un ajuste por costo de vida que incrementa el sueldo base en un 35%.

Salario base: GS-12 inicia en USD 100.287 anuales.

GS-12 inicia en USD 100.287 anuales. Techo salarial: Un astronauta senior (GS-15) puede alcanzar los USD 160.000.

Un astronauta senior (GS-15) puede alcanzar los USD 160.000. Beneficios: Incluyen pensión federal (FERS), seguro médico integral y vacaciones pagas.

Más allá de los números, la misión de estos astronautas tuvo un impacto invaluable para la ciencia. Su resistencia física y mental durante casi nueve meses servirá de base para las futuras expediciones a la Luna y Marte. Mientras tanto, Butch y Suni se enfocan en su proceso de readaptación a la gravedad terrestre, demostrando que para algunos profesionales, la vocación de explorar el universo no se mide en el cheque a fin de mes.