Estalla la polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno por un nuevo escándalo en el patinaje artístico

Según expertos, el dúo Beaudry-Cizeron habría sido beneficiado por una jueza que hoy se encuentra en proceso de investigación en estos Juegos Olímpicos.

La jueza francesa Jézabel Dabouis quedó bajo la lupa tras favorecer al binomio Beaudry-Cizeron en la disciplina de danza sobre hielo durante Milano-Cortina 2026. Sus calificaciones fueron el factor decisivo para que los patinadores galos lograran el oro en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Lograron aventajar a la dupla estadounidense de Madison Chock y Evan Bates, lo que desató una fuerte polémica en el entorno olímpico. La jueza arrastra un historial de favoritismo hacia el dúo francés, especialmente tras el Grand Prix donde les otorgó una puntuación elevada pese a una caída. Estas discrepancias sistemáticas, sumadas a su recurrente presencia en el panel, alimentan las sospechas de parcialidad en el patinaje.

La nueva polémica de los juegos Olímpicos En la pasada por la danza libre, la brecha que abrió Dabouis fue una locura total comparada con el resto del panel. La jueza gala le puso 137,45 a Beaudry y Cizeron, pero a los de Estados Unidos, Chock y Bates, les clavó apenas 129,74, siendo la única que no los dejó pasar de los 130 puntos. Ese bache de 7,71 puntos se fue de escala frente a lo que puntuaron los otros ocho jueces.

La movida se repitió en la danza rítmica ya que Dabouis les dio 93,34 a los de Francia y 87,6 a los norteamericanos, otra distancia de casi 6 puntos. Al final, estos números fueron la llave para que el binomio francés se colgara el oro por una diferencia de apenas 1,43 puntos en el total general.

La postura de la ISU y el antecedente de la jueza Desde la Unión Internacional de Patinaje (ISU) defendieron el veredicto, alegando que la disparidad de criterios entre los evaluadores es una constante prevista y que existen protocolos para minimizar dichos desvíos. Al ratificar su confianza en la transparencia del sistema, el organismo dejó sin margen de maniobra al equipo de Estados Unidos, que se queda sin herramientas legales para cuestionar el resultado ante la falta de una investigación interna.