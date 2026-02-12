12 de febrero de 2026 - 13:02

Nació con tres dedos menos, debutó como la patinadora más joven de Canadá y ganó una medalla olímpica

Florence Brunelle, una joven canadiense que superó una tragedia deportiva y una malformación física para ganar la plata en los Juegos Olímpicos de 2026.

Florence Brunelle, patinadora de Canadá que&nbsp;acaba de lograr lo imposible en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Florence Brunelle, patinadora de Canadá que acaba de lograr lo imposible en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Foto:

Por Francisco Moreno

Florence Brunelle, patinadora de Canadá, acaba de lograr lo imposible en los Juegos Olímpicos de Invierno. Tras una pesadilla deportiva hace cuatro años que la dejó sin propósito, regresó para ganar una medalla de plata. Pero lo que realmente conmovió al mundo fue el secreto físico que ocultó durante toda su carrera y que hoy es su mayor orgullo.

Leé además

La boxeadora está dispuesta a pasar cualquier prueba de testeo antes de pelear.

La protagonista del escándalo más grande en los Juegos Olímpicos París 2024: "Mi diferencia es natural"

Por Redacción Deportes
La estadounidense Lindsey Vonn grita de dolor tras caer durante el descenso olímpico.

Juegos Olímpicos de Invierno: una figura del esquí sufrió una grave caída y sus gritos fueron estremecedores

Por Francisco Moreno

La historia de Brunelle en el patinaje de velocidad en pista corta es una crónica de perseverancia extrema. En 2022, llegó a los Juegos Olímpicos como la patinadora más joven de la historia del equipo canadiense, pero su debut se convirtió rápidamente en una pesadilla. Un choque accidental contra una oponente terminó en una caída y una penalización que hundió a su equipo al sexto lugar.

El impacto emocional fue devastador. En aquel momento, la joven de Trois-Rivières confesó sentirse infeliz y haber perdido el sentido de su carrera. Sin embargo, el martes 10 de febrero de 2026, Brunelle encontró su redención al ganar la medalla de plata en el relevo mixto, demostrando que cuatro años de espera valieron la pena.

image
Florence Brunelle, una joven canadiense que super&oacute; una tragedia deportiva y una malformaci&oacute;n f&iacute;sica para ganar la plata en los Juegos Ol&iacute;mpicos de 2026.&nbsp;

Florence Brunelle, una joven canadiense que superó una tragedia deportiva y una malformación física para ganar la plata en los Juegos Olímpicos de 2026.

El secreto detrás del guante: competir sin tres dedos

Lo que nadie sabía hasta este podio es que Florence nació sin tres dedos en su mano izquierda. La revelación se produjo frente a las cámaras de televisión justo antes de la ceremonia de premiación. Se cree que es la única patinadora de velocidad olímpica en competir y ganar una medalla con esta condición física.

En este deporte, las manos son fundamentales para el equilibrio. Los patinadores las apoyan sobre el hielo para mantener la estabilidad mientras giran en curvas cerradas a velocidades vertiginosas. Para superar este obstáculo único, Brunelle utiliza un guante fabricado a medida que le proporciona la precisión y el apalancamiento necesarios para no caerse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JacobPacheco6/status/2021238689024598407&partner=&hide_thread=false

Esta revelación física no es solo un detalle técnico, sino una liberación personal. En el pasado, la propia atleta admitió en sus redes sociales que solía esconder su mano izquierda constantemente. "No debería hacerlo", reconoció recientemente, marcando un cambio de postura que hoy la convierte en un símbolo de autenticidad en el deporte de alto rendimiento.

El camino hacia la plata no fue sencillo. En el patinaje de velocidad, donde la precisión y el balance lo son todo, lo que Brunelle logró es calificado por expertos como algo absolutamente notable. Superar la falta de dedos en una mano de apoyo requiere una coordinación motriz muy superior a la media.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Heraskevych con su casco en plena competición previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Juegos Olímpicos de Invierno: prohíben al abanderado de Ucrania usar un casco con imágenes de atletas fallecidos en la guerra

Por Francisco Moreno
Mateo Pellegrino, nacido en Valencia y jugador del Parma.

Lionel Scaloni no lo tiene en cuenta y España quiere nacionalizarlo para la Finalissima y el Mundial 2026

49° Vuelta de Mendoza, ganada por González Zenteno de Perú

La Vuelta de Mendoza, una historia plagada de nombres inolvidables

Por  Gustavo Villarroel  y Emanuel Cenci
Santero probó el BMW M4 en el autódromo de La Plata y se prepara para debutar el sábado en El Calafate.

El Calafate recibe la apertura del Turismo Carretera 2026

Por Redacción Deportes