¿Se va con Lionel Messi? Inter de Miami busca incorporar a sus filas a un jugador de la Liga Profesional

Luego de darse a conocer la lesión de Messi, Inter Miami mueve fichas por un jugador que la está rompiendo con Independiente Rivadavia.

Tras confirmarse la lesión de Lionel Messi, que lo tendrá al margen por varias semanas, Inter Miami CF aceleró su búsqueda de refuerzos para mantener la competencia en la MLS y en torneos internacionales. En ese marco, el club estadounidense puso su mirada en la Liga Profesional argentina, donde destaca el rendimiento del mediocampista Matías Fernández, figura de Independiente Rivadavia.

La dirigencia de Miami inició contactos exploratorios por Fernández, un volante creativo que brilla en la "Lepra" y que se adapta a los roles ofensivos que quedaron vacantes con la ausencia de Messi. La idea es sumar a un jugador con desborde, visión de juego y capacidad para generar desequilibrio, características que Fernández exhibe de manera sostenida en el torneo local.

image La lesión de Lionel Messi abre un abanico de posibilidades para que se concrete la incorporación La lesión del capitán argentino representó un duro golpe para Inter Miami, que había encontrado en Messi la principal referencia futbolística del equipo. Ante ese panorama, la dirección deportiva, liderada por figuras históricas y con experiencia internacional, prioriza incorporaciones que mantengan la identidad creativa y la fluidez ofensiva del conjunto.

Aunque aún no hubo una oferta formal presentada por Fernández, desde el entorno del jugador confirmaron que hubo sondeos iniciales y que el club estadounidense monitorea de cerca su evolución en Independiente Rivadavia. El salto a la MLS dependerá de las condiciones económicas, la voluntad del mediocampista y la postura de la Lepra ante la propuesta.

image En lo deportivo, la posible llegada de Matías Fernández le ofrecería a Inter Miami una alternativa dinámica para cubrir parte del vacío que deja Messi, especialmente en la generación de juego y en la pelota parada. Su capacidad para moverse entre líneas y asumir la conducción podría encajar en un equipo que necesita mantener volumen ofensivo mientras espera la recuperación de su máxima figura.