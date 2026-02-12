¿Se va con Lionel Messi? Inter de Miami busca incorporar a sus filas a un jugador de la Liga Profesional

Tras confirmarse la lesión de Lionel Messi, que lo tendrá al margen por varias semanas, Inter Miami CF aceleró su búsqueda de refuerzos para mantener la competencia en la MLS y en torneos internacionales. En ese marco, el club estadounidense puso su mirada en laLiga Profesional argentina, donde destaca el rendimiento del mediocampista Matías Fernández, figura de Independiente Rivadavia.
La lesión de Lionel Messi abre un abanico de posibilidades para que se concrete la incorporación
La lesión del capitán argentino representó un duro golpe para Inter Miami, que había encontrado en Messi la principal referencia futbolística del equipo. Ante ese panorama, la dirección deportiva, liderada por figuras históricas y con experiencia internacional, prioriza incorporaciones que mantengan la identidad creativa y la fluidez ofensiva del conjunto.
Aunque aún no hubo una oferta formal presentada por Fernández, desde el entorno del jugador confirmaron que hubo sondeos iniciales y que el club estadounidense monitorea de cerca su evolución en Independiente Rivadavia. El salto a la MLS dependerá de las condiciones económicas, la voluntad del mediocampista y la postura de la Lepra ante la propuesta.
En lo deportivo, la posible llegada de Matías Fernández le ofrecería a Inter Miami una alternativa dinámica para cubrir parte del vacío que deja Messi, especialmente en la generación de juego y en la pelota parada. Su capacidad para moverse entre líneas y asumir la conducción podría encajar en un equipo que necesita mantener volumen ofensivo mientras espera la recuperación de su máxima figura.
Para el futbolista de Independiente Rivadavia, en tanto, significaría un salto trascendental en su carrera: pasar de ser uno de los destacados de la Liga Profesional a compartir plantel con figuras internacionales en la MLS. La decisión no solo implicaría un desafío competitivo, sino también una vidriera internacional que podría potenciar definitivamente su proyección.