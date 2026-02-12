Darío Benedetto es sumamente elogiado en Barcelona de Ecuador: "Aporta mucha jerarquía"

Desde su arribo al Barcelona Sporting Club de Ecuador, Darío Benedettono tardó en convertirse en una pieza de referencia dentro del grupo, y tanto sus compañeros como el cuerpo técnico celebran el impacto positivo que ha tenido el "Pipa". La llegada del goleador argentino generó expectativa por su trayectoria, y ahora su influencia vale por duplicado.
Los jugadores más jóvenes del Barcelona destacan la experiencia que Benedetto transmite día a día, ya sea en los entrenamientos o en las charlas técnicas. Desde el vestuario resaltan que su presencia aporta confianza en momentos de presión y que su liderazgo natural se siente tanto dentro como fuera de la cancha.
La jerarquía y experiencia del "Pipa" pisa fuerte en Ecuador
El entrenador también valoró el aporte del argentino, subrayando que su jerarquía y entendimiento de los momentos clave de los partidos ayudan a fortalecer al equipo en los tramos decisivos de los compromisos. Benedetto, con su recorrido en clubes de peso como Boca Juniors y Europa, llegó con la misión de aportar referencias en ataque, y hasta ahora ha cumplido con creces ese rol.
La convivencia con figuras jóvenes y el respeto que genera entre los compañeros también son aspectos que el vestuario destaca de su personalidad. Para muchos, Benedetto no solo es un goleador, sino también un modelo profesional que eleva el nivel global del plantel con su ética de trabajo y su mentalidad ganadora.
Si el ex Boca logra trasladar ese liderazgo al rendimiento colectivo y sostener regularidad en el área rival, Barcelona no solo sumará goles, sino también carácter en partidos determinantes. En ese contexto, el impacto de Benedetto podría convertirse en un factor decisivo para las aspiraciones del equipo en la temporada.