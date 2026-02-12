Darío Benedetto es sumamente elogiado en Barcelona de Ecuador: "Aporta mucha jerarquía"

Los compañeros y el cuerpo técnico destacaron el liderazgo y la presencia de Darío Benedetto tanto en el vestuario como en el terreno de juego desde su llegada.

De ser el foco de las críticas a ser bien valorado en su nuevo club. Las vueltas de la vida para Darío Benedetto.

Desde su arribo al Barcelona Sporting Club de Ecuador, Darío Benedetto no tardó en convertirse en una pieza de referencia dentro del grupo, y tanto sus compañeros como el cuerpo técnico celebran el impacto positivo que ha tenido el "Pipa". La llegada del goleador argentino generó expectativa por su trayectoria, y ahora su influencia vale por duplicado.

Los jugadores más jóvenes del Barcelona destacan la experiencia que Benedetto transmite día a día, ya sea en los entrenamientos o en las charlas técnicas. Desde el vestuario resaltan que su presencia aporta confianza en momentos de presión y que su liderazgo natural se siente tanto dentro como fuera de la cancha.

image La jerarquía y experiencia del "Pipa" pisa fuerte en Ecuador El entrenador también valoró el aporte del argentino, subrayando que su jerarquía y entendimiento de los momentos clave de los partidos ayudan a fortalecer al equipo en los tramos decisivos de los compromisos. Benedetto, con su recorrido en clubes de peso como Boca Juniors y Europa, llegó con la misión de aportar referencias en ataque, y hasta ahora ha cumplido con creces ese rol.

La convivencia con figuras jóvenes y el respeto que genera entre los compañeros también son aspectos que el vestuario destaca de su personalidad. Para muchos, Benedetto no solo es un goleador, sino también un modelo profesional que eleva el nivel global del plantel con su ética de trabajo y su mentalidad ganadora.

image El entusiasmo que genera Benedetto dentro del grupo también alimenta la ilusión de los hinchas, que ven en su jerarquía una carta fuerte para afrontar los desafíos del calendario local e internacional. En un plantel que combina juventud con experiencia, la figura del argentino aparece como un sostén clave en los momentos de mayor exigencia competitiva.