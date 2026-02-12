12 de febrero de 2026 - 16:24

Dolor para Marcelo Bielsa: Un delantero de la Selección de Uruguay fue borrado en su equipo

El Loco Marcelo Bielsa debera ver la manera de llevar una buena ofensiva para el Mundial 2026, luego de que una de sus estrellas sea desplazada de su equipo.

Marcelo Bielsa tendrá un problema a la hora de escoger un delantero para Uruguay.

 

Una noticia sacude los planes de la Selección de Uruguay y enciende las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa. Darwin Núñez, la gran apuesta ofensiva de la Celeste, ha quedado fuera de la lista de buena fe del Al-Hilal para disputar la liga doméstica de ArabiaSaudita por decisión del entrenador Simone Inzaghi.

El conflicto surge a raíz del reciente fichaje de Karim Benzema, proveniente del Al-Ittihad. La incorporación del astro francés obligó al club a reestructurar su cupo de extranjeros para cumplir con el reglamento de la competición. Ante la necesidad de liberar una ficha, el cuerpo técnico liderado por Inzaghi optó por sacrificar al delantero uruguayo de 26 años.

Del Liverpool a borrado sin escalas

Darwin Núñez inició su carrera en Peñarol, anotando 4 goles antes de brillar en el Almería con 16 tantos. Su consagración llegó en el Benfica, donde registró 48 goles y 16 asistencias en 85 partidos, cifras que propiciaron su millonario salto al Liverpool. En Inglaterra, el atacante uruguayo disputó 143 encuentros, logrando 40 goles y 18 asistencias durante sus tres temporadas en Anfield.

En agosto de 2025, Núñez fichó por el Al-Hilal tras un traspaso de 53 millones de euros fijos más variables. En su paso por Arabia Saudita, el artiguense suma 6 goles y 4 asistencias en 16 partidos de liga. Pese a su rendimiento, su futuro es incierto tras quedar fuera de la nómina de extranjeros inscritos por decisión de Simone Inzaghi, ahora solo podrá disputar 6 encuentros hasta el próximo Mundial 2026.

El peligro en el ataque celeste para el Mundial 2026

Esta exclusión coloca a Núñez en un escenario crítico de aquí en adelante, solo podrá tener rodaje oficial en los encuentros correspondientes a la Champions de Asia. Esto se traduce en un máximo de seis partidos en el horizonte cercano, una cifra alarmantemente baja para un futbolista de elite en año mundialista.

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, la situación genera una profunda preocupación en Uruguay. La falta de continuidad de su delantero titular podría forzar una salida inmediata del fútbol árabe en busca de minutos, ya que llegar a la cita máxima con semejante inactividad pondría en riesgo su rendimiento y el esquema ofensivo de Bielsa. Las próximas semanas serán clave para definir si el nacido en Artigas busca un nuevo destino que le garantice la competencia necesaria para vestir la Celeste en la próxima cita mundialista.

