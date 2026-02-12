12 de febrero de 2026 - 18:46

Impresionante cruce entre Verstappen y Norris: "Si quiere retirarse, puede hacerlo".

No ha empezado aún la temporada en la Fórmula 1, pero los cruces no se hicieron esperar, el flamante campeón arremetió con todo contra Max Verstappen.

Max Verstappen y Lando Norris chocaron fuera de las pistas.

Max Verstappen y Lando Norris "chocaron" fuera de las pistas.

El corredor de Red Bull, quien ya tiene una experiencia muy larga en la categoría, catalogó a la nueva generación de autos como incómodos y aseguró que no le divierte tanto manejarlos como antes, y lo dejó en evidencia con una contundente frase: "Se siente un poco más como la Fórmula E con esteroides".

Una nueva rivalidad se vendrá en la Fórmula 1.

La respuesta de Lando Norris

El campeón, que estrenará la número 1 sobre su carrocería, atravesó hoy mediáticamente al holandés tras su polémica frase, lo que dejó a más de uno boquiabierto debido al perfil bajo que suele mantener el británico con respecto a este tipo de comentarios, y declaró: "Cada uno puede tener su propia opinión. A él no le gustó y a mí me gusta".

El piloto de McLaren fue más allá y dejó una de las declaraciones más resonantes del fin de semana. “Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni ningún otro piloto”, expresó.

El piloto de MClaren fue claro con respectos de los dichos de su par holandés.

Las primeras pruebas de los dos mejores de la Fórmula 1

En las primeras jornadas de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin, Lando Norris fue la referencia al registrar el mejor crono del día con 1:34.669, aventajando por una mínima diferencia a Max Verstappen, que terminó muy cerca en la tabla. El piloto de McLaren evidenció una rápida sintonía con el nuevo reglamento técnico, mientras que el neerlandés de Red Bull optó por un programa más extenso en pista y fue uno de los que más vueltas completó, enfocándose en recopilar información clave para el desarrollo del monoplaza.

