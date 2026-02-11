Debut de River Plate en la Copa Argentina: todos los detalles de la venta de entradas

Para los hinchas de River Plate que son habitantes de la Región de Cuyo, que el Millonario dispute su encuentro de Copa Argentina en San Luis representa una oportunidad única de verlo en cancha. Por ese motivo, la expectativa respecto a la venta de entradas creció en los últimos días.
La organización del encuentro ante Ciudad Bolivar, que será el próximo martes 17 de febrero desde las 22 hs en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, comunicó oficialmente todos los detalles del expendio de tickets para los simpatizantes del elenco de Núñez.
Este viernes arranca la venta de entradas para el debut Millonario:
Según informaron, la venta a través de internet comenzará este viernes al mediodía para clientes de un reconocido banco, y luego se abrirá al público en general el sábado desde las 12 horas. Mientras tanto, el domingo se sumará la etapa presencial en los estadios Juan Gilberto Funes de La Punta, y La Pedrera.
Cabe destacar que los valores para asistir al duelo de 32avos de final de la Copa Argentina van desde $40.000 (menores popular) hasta $90.000 la Platea Oeste. Se podrán pagar en efectivo o con tarjeta de débito, pero no se venderán el día del partido.
Venta de entradas para River Plate - Ciudad Bolivar por Copa Argentina: