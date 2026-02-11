Debut de River Plate en la Copa Argentina: todos los detalles de la venta de entradas

Para los hinchas de River Plate que son habitantes de la Región de Cuyo, que el Millonario dispute su encuentro de Copa Argentina en San Luis representa una oportunidad única de verlo en cancha. Por ese motivo, la expectativa respecto a la venta de entradas creció en los últimos días.

La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el golpazo ante Tigre

River Plate y un duelo importante para la recuperación ante Argentinos Juniors: hora, TV, formaciones

La organización del encuentro ante Ciudad Bolivar , que será el próximo martes 17 de febrero desde las 22 hs en el estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes , comunicó oficialmente todos los detalles del expendio de tickets para los simpatizantes del elenco de Núñez.

Según informaron, la venta a través de internet comenzará este viernes al mediodía para clientes de un reconocido banco, y luego se abrirá al público en general el sábado desde las 12 horas. Mientras tanto, el domingo se sumará la etapa presencial en los estadios Juan Gilberto Funes de La Punta, y La Pedrera.

La Pedrera, el lugar elegido para el debut de River Plate en la Copa Argentina

Cabe destacar que los valores para asistir al duelo de 32avos de final de la Copa Argentina van desde $40.000 (menores popular) hasta $90.000 la Platea Oeste. Se podrán pagar en efectivo o con tarjeta de débito, pero no se venderán el día del partido.

- Viernes 13 febrero, a partir de las 12 hs, venta web exclusiva para clientes Supervielle.

- Sábado 14 de febrero, a partir de las 12 hs, venta web para el público en general.

- Domingo 15 de febrero, de 10 a 17 hs, venta presencial en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes (La Punta) y Único La Pedrera (Villa Mercedes).

- Lunes 16 de febrero, de 10 a 17 hs, venta presencial y retiro de entradas en las boleterías de los estadios Juan Gilberto Funes (La Punta) y Único La Pedrera (Villa Mercedes).

- Martes 17 de febrero, de 10 a 16 hs, retiro de entradas en las boleterías del estadio Único La Pedrera (Villa Mercedes).

Parcialidad de Ciudad de Bolívar:

- Lunes 16 de enero, de 9 a 17 hs, en el Complejo José Domeño del Club Ciudad de Bolívar (Av. Centenario y Av. Coliqueo).

Precios:

Menores Popular (hasta 11 años): $40000.

Popular: $50000.

Platea Este (River Plate): $70000.

Platea Oeste (River Plate): $90000.

Entrega para personas con discapacidad en San Luis: comunicarse con la secretaría de Discapacidad del Parque La Pedrera.