Regreso emotivo de 'Pity' Martínez al estadio Monumental: homenaje y encuentro con Marcelo Gallardo

El Pity volvió al Estadio Monumental con la camiseta de Tigre y recibió un homenaje cargado de emoción por su paso por River Plate. La ovación de los hinchas y la distinción de la dirigencia destacaron su legado en el club y los momentos históricos que dejó en el equipo millonario. El gran abrazo con el Muñeco.

El regreso de Gonzalo “Pity” Martínez al Estadio Monumental con la camiseta de Tigre tuvo este sábado un fuerte componente emotivo, con un reconocimiento que celebró su paso por River Plate y el afecto de la hinchada que lo recuerda con admiración.

Antes del inicio del partido correspondiente a la 4ª fecha del Torneo Apertura 2026 frente al Matador, la dirigencia de River organizó un homenaje público: Martínez recibió una plaqueta que resaltó su contribución al club, incluyendo su inolvidable gol en la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors en Madrid. La ovación de los hinchas y el abrazo con Marcelo Gallardo hicieron del acto uno de los momentos más destacados de la jornada.

Previo al pitazo inicial, el Monumental se llenó de aplausos y reconocimiento hacia el mediocampista mendocino, recordando los momentos más brillantes de su etapa en River y reafirmando la conexión emocional que mantiene con la afición.

pic.twitter.com/aDk2TT6hqD — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 7, 2026 Decisión de quedarse en Argentina Martínez, quien comenzó el partido en el banco de suplentes, dejó la institución de Núñez a fines de 2025, tras un ciclo en el que compartió plantel con figuras como Milton Casco, Enzo Pérez y Nacho Fernández. El mediocampista explicó su decisión de continuar su carrera en Tigre: "Quería un tiempo para mí, para recuperarme mentalmente. Tenía opciones, pero quería quedarme en Argentina por mi familia. Tigre estaba cerca de casa, conocía gente del club y me convenció la propuesta. Fue un esfuerzo de las dos partes y estoy contento de estar acá".

Carrera y recorrido internacional Su paso por River Plate dejó estadísticas contundentes: 193 partidos, 37 goles y 42 asistencias, además de momentos históricos como aquella corrida desde mitad de cancha que selló el 3–1 en la final de la Copa Libertadores 2018. Su nombre quedó asociado a una de las épocas más exitosas del club, con títulos como la Copa Argentina, Supercopa Argentina, Recopa Sudamericana y dos Libertadores, además de generar cánticos que todavía resuenan en el Monumental.