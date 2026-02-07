Liga Profesional: Racing logró su primer triunfo del Apertura tras vencer a Argentinos Juniors

Con goles de Tomás Conechny y Santiago Solari, la Academia logró su primer triunfo en el Torneo Apertura y cortó tres derrotas consecutivas, mientras que Erik Godoy descontó para el Bicho.

Dos con pasados mendocinos. El ex Lobo, Santi Solari festeja el gol del triunfo de la Academia junto al ex Tomba, Tomás Conechny, quien convirtió el primero.

Racing volvió al camino de la victoria en el Torneo Apertura al imponerse por 2-1 sobre Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda, en el marco de la cuarta fecha de la Zona B. El equipo dirigido por Gustavo Costas cortó así una racha negativa de tres derrotas consecutivas, con los goles de Tomás Conechny y Santiago Solari, mientras que Erik Godoy anotó para el conjunto visitante.

La Academia con goles mendocinos Desde el inicio, la Academia tomó la iniciativa y generó varias situaciones frente al arco defendido por Brayan Cortés. A los 20 minutos, Tomás Conechny conectó un preciso centro de Gabriel Rojas con un cabezazo en el área chica, marcando el 1-0 que desató la alegría en Avellaneda.

MILJEVIC RECUPERÓ, GABRIEL ROJAS TIRÓ EL CENTRO Y CONECHNY CABECEÓ AL GOL: así llegó el 1-0 de Racing ante Argentinos en El Cilindro por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/6SGX8Hk2oj — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026 Tras el gol, Argentinos Juniors reaccionó y comenzó a dominar la pelota, acercándose con peligro. A los 25′, Enzo Pérez logró rematar al arco luego de un rebote en Cambeses, pero la jugada fue anulada por fuera de juego de Erik Godoy. El Bicho siguió presionando y exigió varias intervenciones del arquero local, mientras que Racing buscaba ampliar la ventaja con contragolpes que no lograron encontrar a Maravilla Martínez. Finalmente, fue Santiago Solari quien sentenció la primera parte: el extremo remató con potencia, la pelota pegó en el travesaño y se metió en el arco de Cortés para el 2-0 con el que los locales se fueron al descanso.

Ganó con autoridad En el inicio del segundo tiempo, Argentinos descontó gracias a Erik Godoy, quien aprovechó un rebote en el palo tras un cabezazo de Tomás Molina para acortar distancias y mantener el partido abierto. A los 15 minutos, una acción polémica derivó en la revisión del VAR por un posible penal de Sebastián Prieto. Tras el análisis, el árbitro Hernán Mastrángelo sancionó un tiro libre indirecto por una falta previa de Maravilla Martínez, lo que generó el malestar del DT de Racing, Gustavo Costas.

¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Golazo de Solari para estampar el 2-0 de Racing vs. Argentinos en El Cilindro en el cierre del PT de la cuarta fecha de la Zona B del #TorneoApertura. pic.twitter.com/W0QJoGZZxx — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026 El equipo de Costa tuvo su primer festejo Con el correr de los minutos, Argentinos mantuvo la posesión pero no pudo generar ocasiones claras para empatar. Por su parte, Racing pudo aumentar la ventaja con la entrada de Baltasar Rodríguez, quien regresó de su préstamo en Inter Miami, aunque el marcador no se modificó.