Rigamonti, referente de Gimnasia y Esgrima: "El próximo partido es la mejor oportunidad"

Sin dudas, César Rigamonti es uno de los jugadores clave y hasta fetiche de Gimnasia y Esgrima . Lo fue en el ascenso, siendo figura emblemática de aquella noche de gloria del Lobo.

Dueño del arco mensana y voz autorizada dentro del vestuario, el arquero afronta junto al equipo un momento de reflexión tras la dura goleada sufrida ante U nión de Santa Fe, uno de los golpes más fuertes desde el regreso a la máxima categoría.

Frente al Tatengue, el equipo dirigido por Ariel Broggi sufrió uno de los golpes más duros de los últimos tiempos. Una goleada que dejó sin reacción al conjunto del Parque, que no encontró variantes ni juego para contrarrestar a un Tatengue ordenado y eficaz.

Este domingo, el Lobo buscará la recuperación, cuando desde las 22.15 reciba a Instituto de Córdoba, en el estadio Víctor Legrotaglie en el marco de la tercera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional .

El arquero mensana analizó lo ocurrido con autocrítica, pero también con optimismo, convencido de que este traspié debe servir como aprendizaje. “Ya estamos repuestos y pensando en lo que viene . A nadie le gusta perder, y menos de la forma en que se dio. Toca hacer autocrítica y saber que todos tenemos que elevar un poco más el nivel para volver a ser el equipo que fuimos al comienzo”, expresó.

Pese al golpe, el arquero destacó la importancia de reaccionar rápido y hacerse fuerte en casa. “El próximo partido es la mejor oportunidad. Sabemos que el rival también llega necesitado y nuestra premisa es fortalecer la localía. Con pocas situaciones, los rivales te marcan la diferencia y eso no puede volver a pasar”, remarcó.

Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo Gimnasia y Esgrima, en su primera presentación en condición de local en la Liga Profesional. Ramiro Gómez

Achicar el margen de errores

El 1 Mensana reconoció que el partido se fue desvirtuando por distintos factores, “No creemos que exista esa diferencia con el rival, pero en Primera División los errores se pagan caro. Ahora hay que corregir, pensar en Instituto, hacer un gran partido en casa, sumar de a tres y volver a tener buenas sensaciones”, sostuvo tras una de las últimas prácticas antes de enfrentar a la Gloria.

El gol tempranero y la expulsión terminaron condicionando el desarrollo del encuentro. “Sabíamos que enfrentábamos a un rival duro y muy ordenado. El gol tan rápido y la expulsión lo hicieron cuesta arriba. Más allá de eso, tenemos que encontrarle la vuelta a los partidos. Se puede perder, pero no con esa imagen, y eso es lo que más nos dolió”, remarcó.

image El arquero del Lobo consideró que no haya esa diferencia entre el Tatengue y el Lobo. Prensa GyE

Recuperar la identidad de juego

El arquero admitió que la derrota puede funcionar como un llamado de atención. “Nunca es bueno sufrir una caída así, pero puede servir como un baño de realidad. En Primera División la diferencia está en los detalles y hoy el rival no perdona”, afirmó, al tiempo que destacó la necesidad de reaccionar rápidamente y hacerse fuerte en el Víctor Legrotaglie.

En relación al funcionamiento del equipo, Rigamonti valoró el recambio del plantel y la respuesta de los jugadores ante las ausencias. “Tenemos buen recambio. Tanto en la posición defensiva como en otras, todos están a la altura. Eso se ve en el día a día, en la calidad humana y futbolística del grupo. Cuando uno no está, aparece otro compañero preparado para responder”, explicó.

image El equipo dirigido por Ariel Broggi durante la última práctica antes de recibir a La Gloria en el Legrotaglie. PrensaGyE

Una goleada que dolió

Rigamonti, que pocas veces sufrió goleadas defendiendo el arco del Lobo, reconoció que recibir cinco goles en dos partidos golpea en lo personal. “Duele. Así como mantener el arco en cero es un aliciente para los que trabajamos en defensa, estos partidos se sienten mucho. Uno es el primero en hacer autocrítica, pero esto es un deporte colectivo y todos tenemos que elevar el nivel”, indicó el arquero cordobés.

Además, se refirió al exigente calendario y al ritmo de partidos que tendrán esta temporada. “Es un condimento más, pero hicimos una gran pretemporada. La base del equipo es joven y ahí tenemos que sacar ventaja. Durante la semana se trabaja más en la recuperación y lo táctico, pero lo físico ya está. Tenemos frescura y juventud, ahora necesitamos ensamblar las piezas y pensar en positivo para lograr un equipo competitivo”, concluyó el cordobés.