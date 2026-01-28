Broggi, tras la caída de Gimnasia: "Es un equipo en construcción que sabe lo que quiere"

Gimnasia y Esgrima, tras su ansiado estreno en casa, terminó de cerrar definitivamente el círculo de su regreso. Con ese partido en el estadio Víctor Legrotaglie también quedaron atrás muchas de las ansiedades previsibles.

La derrota frente a San Lorenzo , un equipo que llegó a Mendoza a especular ante un debutante en la categoría, sin dudas dolió. Fue por la mínima, ante un rival que apenas generó una situación clara frente al arco defendido por Rigamonti, pero fue efectivo y con eso le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos.

El entrenador mensana, Ariel Broggi, mostró su habitual calma, aunque no ocultó la bronca por el resultado ante un rival mezquino.“Queríamos ganar o, al menos, no queríamos perder en nuestro debut frente a toda esta gente que vino y llenó el estadio . También queríamos ganar porque el equipo, en un momento, jugó un gran primer tiempo y fue superior”, indicó el DT del Parque.

Broggi destacó los buenos pasajes del primer tiempo, aunque reconoció la falta de definición . “Creo que se pierde frente a un rival de jerarquía, que no necesita llegar muchas veces y que supo resolver. Es nuestro segundo partido y todavía no somos un equipo completamente ensamblado, porque algunos jugadores llegaron sobre el inicio del torneo y no durante la pretemporada. Por eso aún no logramos la solidez que buscamos. De todos modos, es un grupo en construcción y que sabe lo que quiere”, expresó.

Respecto a las variantes, que para algunos llegaron a destiempo, el entrenador aclaró que varios de sus dirigidos no están en condiciones de jugar más de 30 minutos. “ Con los cambios en el segundo tiempo buscamos levantar un poco el partido. Creo que entramos en el contexto que propuso San Lorenzo y nos dejaron jugar, pero no lo hicimos cómodos y el encuentro se volvió chato. La idea era recuperar la claridad del primer tiempo, pero lo físico no nos acompañó en algunos jugadores”, explicó.

image Frente al Ciclón, Facundo Lencioni no tuvo una de sus mejores tardes. Ramiro Gómez

Además, reconoció que los cambios podrían haberse realizado antes, aunque volvió a remarcar la falta de ritmo en parte del plantel. “Por eso digo que somos un equipo en construcción y que, a lo largo del campeonato, nos vamos a ir sintiendo mejor”, sostuvo.

Lo que viene para el Lobo

Broggi también aclaró que la intención es que los futbolistas de mayor jerarquía puedan aportar todo su talento en los minutos que les toque ingresar, lo que elevaría considerablemente el nivel del equipo. Más allá del resultado, el DT elogió la entrega y el rendimiento general de sus dirigidos.

“Hoy el objetivo es que estén bien físicamente los jugadores de más jerarquía que deben aportarnos minutos de calidad cuando entran. Más allá de la derrota, creo que el equipo, en líneas generales, hizo un gran partido. Queríamos ganar ante todo y no se pudo. Es una derrota que duele por todo lo que significa”, concluyó.

El próximo lunes, Gimnasia visitará a Unión de Santa Fe, desde las 22, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.