28 de enero de 2026 - 20:18

Broggi, tras la caída de Gimnasia: "Es un equipo en construcción que sabe lo que quiere"

El DT mensana analizó la derrota ante San Lorenzo en el debut como local, valoró los pasajes de buen juego y explicó los cambios en función del estado físico del plantel. El próximo lunes, el Lobo visitará a Unión por la tercera fecha de la Liga Profesional.

El entrenador de Gimnasia, Ariel Broggi, pese a la ajustada derrota frente al Ciclón, destacó el rendimiento de sus dirigidos.&nbsp;

El entrenador de Gimnasia, Ariel Broggi, pese a la ajustada derrota frente al Ciclón, destacó el rendimiento de sus dirigidos. 

Foto:

Ramiro Gómez.
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Gimnasia y Esgrima, tras su ansiado estreno en casa, terminó de cerrar definitivamente el círculo de su regreso. Con ese partido en el estadio Víctor Legrotaglie también quedaron atrás muchas de las ansiedades previsibles.

Leé además

Kendry Páez será refuerzo de River Plate

Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

Por Redacción Deportes
Luciano Gómez sigue en Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia no para: sumó a dos nombres conocidos al plantel

Por Redacción Deportes

La derrota frente a San Lorenzo, un equipo que llegó a Mendoza a especular ante un debutante en la categoría, sin dudas dolió. Fue por la mínima, ante un rival que apenas generó una situación clara frente al arco defendido por Rigamonti, pero fue efectivo y con eso le alcanzó para llevarse tres puntos valiosos.

El técnico lamentó la derrota en casa

El entrenador mensana, Ariel Broggi, mostró su habitual calma, aunque no ocultó la bronca por el resultado ante un rival mezquino.“Queríamos ganar o, al menos, no queríamos perder en nuestro debut frente a toda esta gente que vino y llenó el estadio. También queríamos ganar porque el equipo, en un momento, jugó un gran primer tiempo y fue superior”, indicó el DT del Parque.

image
Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima vs San Lorenzo

El DT destacó la actitud del plantel

Broggi destacó los buenos pasajes del primer tiempo, aunque reconoció la falta de definición. “Creo que se pierde frente a un rival de jerarquía, que no necesita llegar muchas veces y que supo resolver. Es nuestro segundo partido y todavía no somos un equipo completamente ensamblado, porque algunos jugadores llegaron sobre el inicio del torneo y no durante la pretemporada. Por eso aún no logramos la solidez que buscamos. De todos modos, es un grupo en construcción y que sabe lo que quiere”, expresó.

Respecto a las variantes, que para algunos llegaron a destiempo, el entrenador aclaró que varios de sus dirigidos no están en condiciones de jugar más de 30 minutos. “Con los cambios en el segundo tiempo buscamos levantar un poco el partido. Creo que entramos en el contexto que propuso San Lorenzo y nos dejaron jugar, pero no lo hicimos cómodos y el encuentro se volvió chato. La idea era recuperar la claridad del primer tiempo, pero lo físico no nos acompañó en algunos jugadores”, explicó.

image
Frente al Cicl&oacute;n, Facundo Lencioni no tuvo una de sus mejores tardes.

Frente al Ciclón, Facundo Lencioni no tuvo una de sus mejores tardes.

Además, reconoció que los cambios podrían haberse realizado antes, aunque volvió a remarcar la falta de ritmo en parte del plantel. “Por eso digo que somos un equipo en construcción y que, a lo largo del campeonato, nos vamos a ir sintiendo mejor”, sostuvo.

Lo que viene para el Lobo

Broggi también aclaró que la intención es que los futbolistas de mayor jerarquía puedan aportar todo su talento en los minutos que les toque ingresar, lo que elevaría considerablemente el nivel del equipo. Más allá del resultado, el DT elogió la entrega y el rendimiento general de sus dirigidos.

“Hoy el objetivo es que estén bien físicamente los jugadores de más jerarquía que deben aportarnos minutos de calidad cuando entran. Más allá de la derrota, creo que el equipo, en líneas generales, hizo un gran partido. Queríamos ganar ante todo y no se pudo. Es una derrota que duele por todo lo que significa”, concluyó.

El próximo lunes, Gimnasia visitará a Unión de Santa Fe, desde las 22, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agustín Módica tuvo poco rodaje en el 2025.

Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

Por Redacción Deportes
Por la segundo fecha de la zona B del Torneo Apertura, River Plate recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata.   
En Vivo

Con un golazo de Quintero de tiro libre, River derrota 1-0 a Gimnasia de la Plata en el Monumental

Por Redacción Deportes
El estadio del Lobo fue una verdadera fiesta, que ni la derrota ni la lluvia opacaron en esta histórica presentación en Primera División frente a sus hinchas.

El Lobo vuelve a rugir: Gimnasia hace vibrar el Legrotaglie en su histórica presentación

Por Sergio Faria
HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta. 

Gimnasia y Esgrima, sinónimo de fiesta: las mejores postales desde el estadio Víctor Legrotaglie

Por Sergio Faria