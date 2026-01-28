28 de enero de 2026 - 18:24

Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

De cara a la tercera fecha del Apertura 2026, Gimnasia de Mendoza podría sumar caras nuevas provenientes de uno de los últimos campeones del fútbol argentino.

Agustín Módica tuvo poco rodaje en el 2025.

Se sabe que por Módica la transacción podría ser a préstamo y sin opción de compra, y que finalmente Tomás O’Connor podría llegar por una transferencia permanente. Las conversaciones entre clubes van en buen sentido y restan ajustar detalles de contrato con los futbolistas. Con estos movimientos, el Lobo mendocino se retiraría del mercado de verano 2026.

O`Connor podriá llegar a Gimnasia de Mendoza.

La tercer fecha del Apertura es el próximo objetivo

En la tercera jornada del fútbol argentino, el blanquinegro del Parque enfrentará a Unión de Santa Fe en condición de visitante. Ariel Broggi ya se encontró con el triunfo frente a Central Córdoba en la primera fecha y con la derrota en el segundo desafío contra San Lorenzo, en la fiesta del Víctor Legrotaglie.

Ahora, con vistas a la tercera barrera en este Apertura 2026, el DT buscará darle una innovación a la ofensiva, algo en lo que aún le falta complementarse al Lobo, aunque tenga a la Joya Simoni, el delantero estrella de la reserva de Boca. Por ello, el volante ofensivo O’Connor y el delantero Módica podrían darle una mano al equipo mendocino.

Ariel Broggi empezó con los dos pies el campeonato.

El 2x1 de Rosario Central a Gimnasia Y Esgrima

Si bien resta definir cómo concluirían los pases de los jugadores al Lobo mendocino, es bien sabido que buscan rodaje que en el Gigante de Arroyito no están teniendo. Jorge Almirón, DT de Rosario Central, busca que jueguen más minutos porque son jóvenes, pero no les puede asegurar un lugar en el Canalla.

Agustín Módica tuvo poca participación con Rosario Central en la temporada 2025, con alrededor de 4 partidos disputados, sin goles ni asistencias, en un año en el que no logró afirmarse dentro del primer equipo y buscó sumar minutos.

Por su parte, Tomás O’Connor contó con mayor continuidad: el mediocampista jugó 16 partidos oficiales en 2025, también sin goles ni asistencias, cumpliendo un rol más funcional que estadístico. Ambos jugadores están muy cerca de convertirse en refuerzos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en una negociación que aparece encaminada.

Jorge Almirón está rearmando a Rosario Central.

