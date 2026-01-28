Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

Se sabe que por Módica la transacción podría ser a préstamo y sin opción de compra, y que finalmente Tomás O’Connor podría llegar por una transferencia permanente. Las conversaciones entre clubes van en buen sentido y restan ajustar detalles de contrato con los futbolistas. Con estos movimientos, el Lobo mendocino se retiraría del mercado de verano 2026.
La tercer fecha del Apertura es el próximo objetivo
En la tercera jornada del fútbol argentino, el blanquinegro del Parque enfrentará a Unión de Santa Fe en condición de visitante. Ariel Broggi ya se encontró con el triunfo frente a Central Córdoba en la primera fecha y con la derrota en el segundo desafío contra San Lorenzo, en la fiesta del Víctor Legrotaglie.
Ahora, con vistas a la tercera barrera en este Apertura 2026, el DT buscará darle una innovación a la ofensiva, algo en lo que aún le falta complementarse al Lobo, aunque tenga a la Joya Simoni, el delantero estrella de la reserva de Boca. Por ello, el volante ofensivo O’Connor y el delantero Módica podrían darle una mano al equipo mendocino.
El 2x1 de Rosario Central a Gimnasia Y Esgrima
Si bien resta definir cómo concluirían los pases de los jugadores al Lobo mendocino, es bien sabido que buscan rodaje que en el Gigante de Arroyito no están teniendo. Jorge Almirón, DT de Rosario Central, busca que jueguen más minutos porque son jóvenes, pero no les puede asegurar un lugar en el Canalla.
Por su parte, Tomás O’Connor contó con mayor continuidad: el mediocampista jugó 16 partidos oficiales en 2025, también sin goles ni asistencias, cumpliendo un rol más funcional que estadístico. Ambos jugadores están muy cerca de convertirse en refuerzos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en una negociación que aparece encaminada.