Gimnasia pone tercera: podría sumar dos refurzos a horas del cierre del mercado de pases

De cara a la tercera fecha del Apertura 2026 , Gimnasia de Mendoza podría sumar caras nuevas provenientes de uno de los últimos campeones del fútbol argentino .

Uno de los más activos en el mercado de pases y a horas de su finalización es Gimnasia y Esgrima de Mendoza, sumando más de 12 refuerzos en total y continuando en la búsqueda, ya que ahora Agustín Módica y Tomás O’Connor, ambos jugadores ofensivos de Rosario Central, podrían arribar, club que buscaría desprenderse de los futbolistas.

Se sabe que por Módica la transacción podría ser a préstamo y sin opción de compra, y que finalmente Tomás O’Connor podría llegar por una transferencia permanente. Las conversaciones entre clubes van en buen sentido y restan ajustar detalles de contrato con los futbolistas. Con estos movimientos, el Lobo mendocino se retiraría del mercado de verano 2026.

image O`Connor podriá llegar a Gimnasia de Mendoza. Gentileza La tercer fecha del Apertura es el próximo objetivo En la tercera jornada del fútbol argentino, el blanquinegro del Parque enfrentará a Unión de Santa Fe en condición de visitante. Ariel Broggi ya se encontró con el triunfo frente a Central Córdoba en la primera fecha y con la derrota en el segundo desafío contra San Lorenzo, en la fiesta del Víctor Legrotaglie.

Ahora, con vistas a la tercera barrera en este Apertura 2026, el DT buscará darle una innovación a la ofensiva, algo en lo que aún le falta complementarse al Lobo, aunque tenga a la Joya Simoni, el delantero estrella de la reserva de Boca. Por ello, el volante ofensivo O’Connor y el delantero Módica podrían darle una mano al equipo mendocino.

image Ariel Broggi empezó con los dos pies el campeonato. Gentileza El 2x1 de Rosario Central a Gimnasia Y Esgrima Si bien resta definir cómo concluirían los pases de los jugadores al Lobo mendocino, es bien sabido que buscan rodaje que en el Gigante de Arroyito no están teniendo. Jorge Almirón, DT de Rosario Central, busca que jueguen más minutos porque son jóvenes, pero no les puede asegurar un lugar en el Canalla.