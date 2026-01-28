28 de enero de 2026 - 18:11

La formación que eligió Marcelo Gallardo para medirse con Gimnasia

El Muñeco confirmó los once iniciales que jugarán ante el Lobo en el Monumental, por la fecha 2 de la Liga Profesional.

Quintero será titular en River Plate

Quintero será titular en River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Kendry Páez será refuerzo de River Plate

Bombazo en River Plate: cerró la llegada de un jugador del Chelsea y la Selección de Ecuador

Por Redacción Deportes
El nombre suena fuerte por las oficinas de Boca Juniors.

Volvió hace poco a Peñarol pero fue ofrecido a Boca como una buena opción en el ataque "Xeneize"

Por Redacción Deportes

Así va River esta noche en el Monumental:

image

En el arco estará una vez más Santiago Beltrán, que hasta el momento cumplió con creces en cada oportunidad en la que tuvo que actuar. Su titularidad responde a que tanto Franco Armani como Ezequiel Centurión continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

En el fondo, los cuatro elegidos son Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña. Afuera quedaron nombres como Paulo Díaz, que no logra convencer al técnico para sumar minutos desde el arranque, y Marcos Acuña, que todavía no está al 100% desde lo físico y futbolístico.

Las ratificaciones por buen rendimiento continúan en la mitad de la cancha. Fausto Vera y Aníbal Moreno se repartirán el eje, marcando claramente que sus llegadas fueron importantístimas para el entrenador Millonario. El que los estará acompañando es Tomás Galván, recuperado por el club tras su paso a préstamo por Vélez Sarsfield. Completará esa zona Juan Fernando Quintero.

Arriba tampoco hay dudas. Mientras aguarda la llegada del flamante refuerzo Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio le ganaron la pulseada a Maximiliano Salas, Ian Subiabre, y Agustín Ruberto.

La formación de River Plate para jugar con Gimnasia:

Pasando en limpio, los once iniciales del Millonario para medirse con Gimnasia y Esgrima de La Plata son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo prepara los once de River Plate

Marcelo Gallardo prepara una sorpresa para el once inicial ante Barracas Central

Por Redacción Deportes
River Plate - Peñarol

River Plate empató con Peñarol y se quedó con el triunfo en penales

Por Redacción Deportes
Darío Benedetto jugará en el Barcelona de Ecuador

Darío Benedetto tiene nuevo club: jugará en el Barcelona

Por Redacción Deportes