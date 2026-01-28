La formación que eligió Marcelo Gallardo para medirse con Gimnasia

El Muñeco confirmó los once iniciales que jugarán ante el Lobo en el Monumental, por la fecha 2 de la Liga Profesional.

River Plate ganó en su debut, y su director técnico Marcelo Gallardo quedó conforme en líneas generales con lo entregado por el equipo. Por ese motivo, los once iniciales ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional no tendrá sorpresas.

El Muñeco aplicará la famosa frase: "Equipo que gana no se toca", por lo que intentará darle rodaje a los mismos futbolistas que superaron a Barracas Central por la mínima diferencia, en el comienzo del certamen. De esta manera, nombres fuertes vuelven a quedar afuera de los inicialistas.

Así va River esta noche en el Monumental: image En el arco estará una vez más Santiago Beltrán, que hasta el momento cumplió con creces en cada oportunidad en la que tuvo que actuar. Su titularidad responde a que tanto Franco Armani como Ezequiel Centurión continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

En el fondo, los cuatro elegidos son Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña. Afuera quedaron nombres como Paulo Díaz, que no logra convencer al técnico para sumar minutos desde el arranque, y Marcos Acuña, que todavía no está al 100% desde lo físico y futbolístico.

Las ratificaciones por buen rendimiento continúan en la mitad de la cancha. Fausto Vera y Aníbal Moreno se repartirán el eje, marcando claramente que sus llegadas fueron importantístimas para el entrenador Millonario. El que los estará acompañando es Tomás Galván, recuperado por el club tras su paso a préstamo por Vélez Sarsfield. Completará esa zona Juan Fernando Quintero.