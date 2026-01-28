La formación que eligió Marcelo Gallardo para medirse con Gimnasia

En el arco estará una vez más Santiago Beltrán, que hasta el momento cumplió con creces en cada oportunidad en la que tuvo que actuar. Su titularidad responde a que tanto Franco Armani como Ezequiel Centurión continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
En el fondo, los cuatro elegidos son Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña. Afuera quedaron nombres como Paulo Díaz, que no logra convencer al técnico para sumar minutos desde el arranque, y Marcos Acuña, que todavía no está al 100% desde lo físico y futbolístico.
Las ratificaciones por buen rendimiento continúan en la mitad de la cancha. Fausto Vera y Aníbal Moreno se repartirán el eje, marcando claramente que sus llegadas fueron importantístimas para el entrenador Millonario. El que los estará acompañando es Tomás Galván, recuperado por el club tras su paso a préstamo por Vélez Sarsfield. Completará esa zona Juan Fernando Quintero.
La formación de River Plate para jugar con Gimnasia:
Pasando en limpio, los once iniciales del Millonario para medirse con Gimnasia y Esgrima de La Plata son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.