Independiente Rivadavia no para: sumó a dos nombres conocidos al plantel

La Lepra abrochó el regreso de dos futbolistas muy valorados por el hincha, pensando en la Copa Libertadores y la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia no descansa y sigue dando noticias en el mercado de pases. En las últimas confirmó en las redes sociales el regreso de dos jugadores muy queridos, que se sumarán para dar pelea en los múltiples frentes que afronta el club en este 2026.

Luciano Gómez retorna a Independiente Rivadavia: Luciano Gómez El lateral correntino resaltó el coraje, la actitud y el temple del equipo, claves para lograr la histórica conquista de la Copa Argentina. Gentileza. En la jornada de este miércoles, la Lepra presentó el arribo del lateral derecho Luciano Gómez. Si bien es cierto que disputó la última temporada con el Azul, y hasta fue clave para la consagración en la Copa Argentina, a fin de año tuvo que retornar a Argentinos Juniors (dueño de su pase) y parecía que no continuaría en Mendoza.

Pero las negociaciones nunca cesaron, y luego de que ambas instituciones llegaran a un acuerdo, Gómez retorna a la provincia por un préstamo que tendrá un año de duración, más una opción de compra. Así, el sector derecho de la defensa Leprosa suma otra opción pensando en la rotación.

Luis Sequeira vuelve al Azul: Independiente Rivadavia Sequeira celebra el primer gol de la noche, el primero además de su cuenta personal, tras ejecutar magistralmente un penal. Gentileza CSIR Pero no es la única vuelta que se produjo en esta semana. Este martes, mientras el Azul vencía a Huracán de Parque Patricios en el Tomás Ducó, la directiva logró abrochar el retorno del volante creativo Luis Sequeira. El jugador firmó contrato por un año a préstamo con opción de compra, proveniente de Talleres de Córdoba.

Se trata de un refuerzo muy esperado por el cuerpo técnico, que le sacó el jugo durante su anterior estadía en el Azul y ahora sueña con juntarlo con otro nombre que derrocha calidad: Matías Fernández. Cabe destacar que el enganche había sido repescado a mediados del año pasado por la T luego de una fructífera etapa en Independiente, que se terminó de forma abrupta.