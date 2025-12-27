Independiente Rivadavia mudará su localía para la Copa Libertadores

Por ese motivo, los popes Azules tomaron la decisión de mudar la localía al Malvinas Argentinas, para satisfacer las exigencias reglamentarias de la CONMEBOL. Se trata de un recinto de mayor capacidad, y acondicionado para recibir competencias internacionales en lo que respecta a la infraestructura.
Cuando se irá Independiente Rivadavia del Bautista Gargantini:
Así, la Lepra disputará el Torneo Apertura en el Bautista Gargantini y la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Malvinas Argentinas, como solía hacer Godoy Cruz cuando aún no disponía del estadio Feliciano Gambarte.
Pero Independiente Rivadavia no se quedará quieto, y en paralelo a su primera participación en el certamen continental, iniciará las obras en los accesos a vestuarios, campo de juego y demás detalles en su cancha, para poder hacer de local allí siempre. El objetivo es modernizar su recinto, y hacer que cumpla con todos los requisitos de la CONMEBOL y AFA.