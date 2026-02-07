Duro revés para el Cuti Romero en Inglaterra por una fuerte sanción

Cristian Cuti Romero fue expulsado a los 29 minutos del primer tiempo en la derrota de Tottenham Hotspur por 2-0 ante Manchester United, disputada este sábado en Old Trafford por la Premier League de Inglaterra, tras un planchazo sobre Casemiro que le valdrá una suspensión de cuatro fechas.
La roja directa, sancionada por el árbitro Michael Oliver, dejó al equipo con diez hombres durante más de una hora y agravó el delicado momento del defensor argentino. Además, La sanción automática de cuatro partidos deja a Romero fuera de compromisos determinantes y expone el desgaste físico y emocional que arrastra el argentino, quien días atrás había revelado que jugó lesionado para no dejar al plantel en inferioridad. Aquella situación ya había encendido alarmas sobre su estado y su rol dentro del grupo.
La dura falta de Cuti Romero, que lo deja afuera 4 fechas:
La acción no admitió discusión. Romero intentó despejar la pelota, pero erró el cálculo y su pierna derecha impactó con fuerza en el tobillo del mediocampista brasileño. La decisión arbitral fue inmediata y el capitán de los Spurs abandonó el campo en silencio, consciente de las consecuencias disciplinarias que se avecinan por tratarse de su segunda expulsión en la temporada.
En las últimas semanas, el zaguero había sido noticia por convertir goles clave que disimulaban las falencias defensivas del equipo, pero en cuestión de días pasó a quedar señalado por su imprudencia y por un temperamento que, una vez más, terminó perjudicando a su equipo en un momento crítico.
Recién después aparece el impacto colectivo. Tottenham, que ya venía golpeado, quedó condicionado desde temprano y no logró sostener el partido con un jugador menos. La derrota lo acercó peligrosamente a la zona de descenso y obligará al cuerpo técnico a reorganizar la defensa sin su capitán, en un plantel corto y afectado por múltiples lesiones.