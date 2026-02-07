El Real Madrid no espera a Mastantuono pero su técnico lo respalda: "No es lo más fácil del mundo"

Tras la salida de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa tomó las riendas del primer equipo el pasado 12 de enero. Aunque apenas lleva unas semanas en el cargo, el nuevo técnico no esquivó las preguntas de la prensa sobre el presente del juvenil argentino.
El peso de la camiseta del Real Madrid
El campeón del mundo con la Selección Española sabe muy bien lo que es calzarse la camiseta blanca, ya que disputó más de 300 encuentros en el Merengue en sus casi 9 años en el club. Por esa misma razón, le restó importancia a las críticas que sufre Franco Mastantuono debido a que la cantidad de goles y asistencias no es la esperada por los fans del Madrid
"Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, es un club muy exigente, pero cuando uno ve a Franco jugar, uno ve las capacidades que tiene y el gran jugador que es. Personalmente estoy muy contento por su trabajo, su implicación y lo que nos está dando en el campo. Estoy seguro que va a ir a más".
¿Mastantuono es un diamante en bruto?
Lo cierto es que la llegada del exlateral parece haberle devuelto el protagonismo al extremo. Bajo la gestión de Arbeloa, Mastantuono fue titular en cinco de los seis partidos disputados, logrando anotar dos de sus tres goles totales en esta etapa. Con esta nueva dosis de confianza, el futuro del argentino en Chamartín comienza a proyectarse con una luz distinta.
Sobre todo porque cada vez pide más la pelota, y el mismo entrenador fue quien subrayó la sobreexigencia de este tipo de clubes sobre futbolistas jóvenes y comprados en cifras altas, como el caso del oriundo de Azul, que fue adquirido a River por un total de 45 millones de euros netos.
"Mastantuono creo que es un chico que ha llegado muy joven al Real Madrid. Tiene muchísimo potencial, con unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde, pero también para jugar por dentro. Creo que tiene una gran potencia, conducción y sobre todo muchísimo trabajo. Nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Evidentemente, esperamos que siga mejorando" fueron las palabras de Arbeloa.