El Real Madrid no espera a Mastantuono pero su técnico lo respalda: "No es lo más fácil del mundo"

A seis meses de su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono es el objetivo de las criticas por parte de los fans del merengue por sus estadísticas.

A pesar de su juventud, la exigencia en la capital española no perdona. Franco Mastantuono cierra su primer semestre en el Real Madrid con una estadística de 3 goles y una asistencia en 23 encuent ros. Para un entorno que mide a sus figuras con la vara más alta sin importar que el protagonista tenga apenas 18 años.

Tras la salida de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa tomó las riendas del primer equipo el pasado 12 de enero. Aunque apenas lleva unas semanas en el cargo, el nuevo técnico no esquivó las preguntas de la prensa sobre el presente del juvenil argentino.

El peso de la camiseta del Real Madrid El campeón del mundo con la Selección Española sabe muy bien lo que es calzarse la camiseta blanca, ya que disputó más de 300 encuentros en el Merengue en sus casi 9 años en el club. Por esa misma razón, le restó importancia a las críticas que sufre Franco Mastantuono debido a que la cantidad de goles y asistencias no es la esperada por los fans del Madrid

"Llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, es un club muy exigente, pero cuando uno ve a Franco jugar, uno ve las capacidades que tiene y el gran jugador que es. Personalmente estoy muy contento por su trabajo, su implicación y lo que nos está dando en el campo. Estoy seguro que va a ir a más".que fue adquirido a River por un total de 45 millones de euros netos.

¿Mastantuono es un diamante en bruto? Lo cierto es que la llegada del exlateral parece haberle devuelto el protagonismo al extremo. Bajo la gestión de Arbeloa, Mastantuono fue titular en cinco de los seis partidos disputados, logrando anotar dos de sus tres goles totales en esta etapa. Con esta nueva dosis de confianza, el futuro del argentino en Chamartín comienza a proyectarse con una luz distinta.