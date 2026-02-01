1 de febrero de 2026 - 20:24

Noche de terror para Franco Mastantuono, que se fue silbado de la cancha

El argentino sufrió la reprobación del público en la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, por LaLiga de España.

Franco Mastantuono, reprobado por los hinchas de Real Madrid

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Todo ocurrió al ser sustituido por Gonzalo García a los 15 minutos del partido, que en ese momento transcurría con empate 1-1 en el marcador. El oriundo de Azul se fue silbado y abucheado por los hinchas del Real Madrid.

Reprobación para Franco Mastantuono en Real Madrid:

Cabe destacar que, desde su llegada al equipo, el argentino acumula 22 partidos disputados y tres goles (ante Levante, Albacete y Mónaco de Francia). Si bien es cierto que su nivel está lejos de las expectativas que despertó, el contexto futbolístico no lo ayuda a sacar todo su potencial. El flojo presente del exRiver es una extensión de un conjunto que cambió de entrenador, perdió partidos increíbles y tiene constantes problemas con sus referentes.

En cuanto al juego, el Real Madrid logró sacar un triunfo agónico ante el Rayo Vallecano por 2-1 con el gol de penal del francés Kylian Mbappé a los 100 minutos, lo que trajo una leve bocanada de aire al equipo en medio de la crisis que vive por la falta de resultados entre el fin de ciclo de Xabi Alonso y el incipiente inicio de Álvaro Arbeloa.

El cuadro local había empezado ganando con el gol del brasileño Vinicius Junior a los 15' de la primera mitad, pero luego Jorge De Frutos acalló las voces en el arranque mismo del complemento, con el empate transitorio que recién se rompió con el tiro de sentencia de Mbappé.

