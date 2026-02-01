Noche de terror para Franco Mastantuono, que se fue silbado de la cancha

El argentino sufrió la reprobación del público en la victoria del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, por LaLiga de España.

Franco Mastantuono, mediocampista argentino del Real Madrid, vivió un mal momento en LaLiga de España cuando fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo de la victoria ante el Rayo Vallecano y recibió el abucheo de parte de los hinchas en el estadio Santiago Bernabéu.

Más allá del sanador triunfo del equipo de Álvaro Arbeloa, para Mastantuono fue una jornada complicada. Tuvo que dejar el campo de juego en el complemento producto de un partido discreto, y la parcialidad Blanca le hizo sentir su descontento. A muy poco tiempo de su llegada al club, el juvenil ya tiene resistencia.

Todo ocurrió al ser sustituido por Gonzalo García a los 15 minutos del partido, que en ese momento transcurría con empate 1-1 en el marcador. El oriundo de Azul se fue silbado y abucheado por los hinchas del Real Madrid.

Reprobación para Franco Mastantuono en Real Madrid: Los silbidos del Santiago Bernabéu para Franco Mastantuono cuando fue reemplazado en Real Madrid. Cabe destacar que, desde su llegada al equipo, el argentino acumula 22 partidos disputados y tres goles (ante Levante, Albacete y Mónaco de Francia). Si bien es cierto que su nivel está lejos de las expectativas que despertó, el contexto futbolístico no lo ayuda a sacar todo su potencial. El flojo presente del exRiver es una extensión de un conjunto que cambió de entrenador, perdió partidos increíbles y tiene constantes problemas con sus referentes.

En cuanto al juego, el Real Madrid logró sacar un triunfo agónico ante el Rayo Vallecano por 2-1 con el gol de penal del francés Kylian Mbappé a los 100 minutos, lo que trajo una leve bocanada de aire al equipo en medio de la crisis que vive por la falta de resultados entre el fin de ciclo de Xabi Alonso y el incipiente inicio de Álvaro Arbeloa.