Batacazo: Albacete eliminó al Real Madrid a pesar del gol de Franco Mastantuono

El gol del argentino no alcanzó para evitar la victoria 3 a 2 del cuadro manchego, que sigue en carrera en la Copa del Rey.

Albacete protagonizó el golpe más impactante de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid en los octavos de final tras el triunfo por 3 a 2 y profundizar la crisis deportiva del conjunto blanco. Franco Mastantuono fue titular, y anotó un gol.

El encuentro comenzó con sorpresa temprana a favor del conjunto local, que se puso en ventaja a partir de una pelota parada: tras un tiro de esquina, Javi Villar ganó en el área y, de cabeza, abrió el marcador ante su gente.

El golpe obligó al Real Madrid a reaccionar y la respuesta no tardó en llegar. Franco Mastantuono, que tuvo su gran chance como titular en el debut del ciclo Arbeloa, capturó un tiro de esquina en el área chica, y tras el rebote del arquero logró igualar el partido para devolver algo de calma a un equipo que atraviesa semanas de fuerte inestabilidad.

Franco Mastantuono anotó el empate transitorio:



También desde un córner, remata Huijsen a bocajarro y el rechace del portero manchego lo manda, muy atento, el argentino a la red.



@La1_tve



El trámite se volvió tenso y parejo, con un Madrid incapaz de imponer jerarquía y un Albacete decidido a sostener su plan. A ocho minutos del final, Jefté Betancor volvió a sacudir la serie con un gol que puso contra las cuerdas al conjunto merengue. Ya en tiempo de descuento, cuando parecía sentenciada la eliminación, Gonzalo García apareció para marcar el empate y alimentar la ilusión de una nueva remontada blanca.

Sin embargo esta vez no hubo épica. En una de las últimas acciones del partido, Betancor volvió a hacerse presente y marcó el gol definitivo que selló la clasificación del Albacete y dejó al Real Madrid fuera de la Copa del Rey en un cierre de película.