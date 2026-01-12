12 de enero de 2026 - 16:23

Final abrupto: Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras la derrota en la Supercopa contra Barcelona

Menos de 24 horas después de perder la final ante el clásico rival, el Real Madrid confirmó la salida del entrenador y presentó a su reemplazo.

Según el comunicado oficial, club y técnico acordaron de manera mutua poner fin a su etapa al frente del "Merengue" tras aproximadamente siete meses en el cargo y algunas polémicas que poco a poco lo fueron apartando de la relación con los jugadores.

Las derrotas dolieron mucho en el ciclo de Xabi Alonso en el Real Madrid

La decisión llega tras un período de resultados mixtos que incluyó una buena cantidad de victorias en La Liga y en otras competiciones, pero también derrotas dolorosas en partidos clave y una falta de consistencia que habría generado inquietud en la dirigencia blanca. En el comunicado, la institución agradeció a Alonso por su trabajo, destacó que “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del club” y le deseó éxito en su futuro profesional.

Como reemplazo, Real Madrid confirmó al exdefensor Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid Castilla, quien asumirá el mando del primer equipo de manera inmediata. Arbeloa, figura histórica del club como jugador y con formación en las categorías juveniles de la entidad, enfrentará su desafío más importante en su carrera dirigiendo a los blancos en la recta final de la temporada.

La salida de Xabi marca el cierre de una etapa que comenzó con altas expectativas tras su exitoso paso por Alemania, pero que no logró consolidarse en el Bernabéu, en gran parte por la derrota contra Barcelona y la percepción de que el equipo no alcanzó el nivel esperado en las grandes citas.

Con esta temprana despedida, el Real Madrid inicia un nuevo proceso en un momento sensible de la temporada, con la obligación de recuperar estabilidad y resultados en los frentes que aún tiene por delante.

