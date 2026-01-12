Fue campeón con Independiente Rivadavia y su futuro continua en San Lorenzo

San Lorenzo cerró un acuerdo con Mauricio Cardillo , mediocampista de 22 años que quedó libre tras desvincularse de Independiente Rivadavia, y está listo para convertirse en el primer refuerzo del club en el mercado de pases 2026 , siempre que la institución logre levantar las inhibiciones que tensan su incorporación.

Nacido en Olavarría , Cardillo se formó en las divisiones inferiores de Lanús , aunque no debutó en la Primera del Granate . En su trayectoria pasó por Nueva Chicago y, desde 2024, se afianzó en Independiente Rivadavia, donde fue titular con regularidad y terminó siendo una pieza importante del equipo mendocino bajo la conducción de Alfredo Berti .

Una de sus principales características es su polifuncionalidad, puede desempeñarse como mediocampista central tanto en dupla como en solitario, y en los últimos partidos en Mendoza también actuó como lateral volante por la derecha , lo que amplía las alternativas tácticas para el cuerpo técnico de San Lorenzo.

De perfil ofensivo en el mediocampo, Mauricio Cardillo ha mostrado capacidad para sumarse al área rival y aportar goles , incluso desde pelota parada, algo que evidenció con equipos anteriores al marcar en momentos clave de competiciones locales.

Por ahora, el Ciclón espera solventar las inhibiciones que pesan sobre el club, un trámite pendiente que condiciona la inscripción de refuerzos, para poder oficializar la llegada del volante, quien firmaría contrato por una temporada y se sumaría a la pretemporada bajo las órdenes de Damián Ayude.

Con la posible incorporación de Cardillo, San Lorenzo busca reforzar una zona clave del campo con un futbolista joven que brinda versatilidad y proyección, en un mercado de pases donde las alternativas se acotan por la situación institucional del club.

image

En este contexto, la probable llegada de Cardillo aparece como una lluvia de buenas noticias para la hinchada del "Ciclón", que aguarda novedades y refuerzos antes del inicio de la temporada.

Su incorporación podría marcar el primer paso en la reconstrucción del plantel de cara a una temporada en la que el San Lorenzo necesita sumar alternativas y competitividad para volver a convertirse en un equipo que pueda pelear por un título.