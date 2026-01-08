8 de enero de 2026 - 18:39

Rompió el mercado de pases: Independiente Rivadavia metió dos refuerzos en dos días

En cuestión de horas, Independiente Rivadavia anunció nuevos jugadores que llegan al parque con la ilusión de competir en el plano nacional e internacional.

El técnico de Independiente Rivadavia con vistas al debut por Copa Argentina.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Actualmente, el plantel, a la espera de la transferencia que sacaría a Sebastián Villa del club, trabaja en doble turno, mientras la dirigencia se enfoca en reforzar el equipo de cara al mercado de pases. En ese contexto, se anunciarón dos incorporaciones en cuestión de horas, por un lado, el arquero Ramiro Macagno y, por el otro, el volante central José Florentín.

image
El plantel de la Lepra trabaja activamente esta semana.

Ramiro Macagno de Grecia a Mendoza

El arquero, con pasado en Platense, Atlético Rafaela y Newell’s, jugó la temporada pasada en el APO Levadiakos de Grecia, donde disputó seis partidos desde febrero de 2025, cuando llegó al conjunto europeo. Si bien no tuvo demasiado rodaje, el guardameta arriba para competir en un fútbol que conoce y con el objetivo de asegurarse el lugar vacante que dejó Ezequiel Centurión.

El arquero, oriundo de Alicia, fue el primero de los refuerzos confirmados y oficializados durante esta semana, y se suma a las incorporaciones de Moreyra, Crego, Cena y Gómez Riga para el equipo dirigido por Alfredo Berti. El mensaje del club a través de Instagram fue contundente “Bienvenido al único campeón de Cuyo, Ramiro”.

José Florentín fue oficializado por independiente Rivadavia

El volante paraguayo llega a la ciudad de Mendoza para aportar jerarquía al plantel, que ya se entrena en el predio del Azul. El ex Vélez Sarsfield y Central Córdoba firmó un contrato por dos temporadas, con la opción de extenderlo por una más en función del cumplimiento de objetivos deportivos.

El mediocampista central arribará para disputar la Copa Libertadores 2026 y el torneo Apertura, competencias que ya conoce tras su paso por Central Córdoba, donde se consolidó como uno de los capitanes y referentes del equipo. En el conjunto santiagueño disputó 59 partidos, en los que aportó 10 goles y 4 asistencias, números que respaldan su protagonismo en el mediocampo.

El debut de la Lepra en 2026

El debut oficial del conjunto del Parque será por Copa Argentina, certamen que ya supo conquistar, cuando el 18 de enero enfrente a Estudiantes de Caseros. Días más tarde, el 23 de enero, tendrá su estreno en el Apertura de la Liga Profesional ante Atlético Tucumán, en el estadio Bautista Gargantini.

Con caras nuevas y bajo la conducción de Alfredo Berti, el equipo ya conoce el calendario del inicio de año y trabaja en la construcción de una base sólida de cara a lo que viene. En el horizonte aparece su primer compromiso internacional en la Copa Libertadores de América, un hecho histórico que marca un antes y un después para el fútbol mendocino.

image
Alfredo Berti está preparado para un 2026 cargado de encuentros.

