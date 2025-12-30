30 de diciembre de 2025 - 20:52

Independiente Rivadavia refuerza su arco: llegó Emmanuel Gómez Riga

Independiente Rivadavia sumó a Emmanuel Gómez Riga como nuevo arquero del plantel. El guardavallas de 24 años, proveniente de Alvarado de Mar del Plata.

Emmanuel Gómez Riga ya es jugador de Independiente Rivadavia para la próxima temporada.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Independiente Rivadavia confirmó la incorporación de Emmanuel Gómez Riga como nuevo arquero del plantel profesional. El club anunció la noticia a través de sus redes sociales. El arquero, de 24 años y 1,86 metros de estatura, viene de Alvarado (MdP), donde acumuló 21 partidos en la temporada pasada de la Primera Nacional.

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
La Lepra confirmó que el contrato es a préstamo por un año con opción de compra, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera del joven arquero.

Experiencia y recorrido profesional

Gómez Riga cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de la AFA y fue sparring de la Selección Mayor, aportando un perfil competitivo y formativo al plantel de Alfredo Berti. Su llegada resulta estratégica para el club, considerando que Centurión regresó a River y se encuentra lesionado, mientras que Marinelli y Lastra no continuarán en la institución. Nicolás Bolcato, arquero de la reserva, es actualmente el otro guardameta disponible en el plantel.

Con la incorporación de Emmanuel Gómez Riga, Independiente Rivadavia encuentra opciones para el arco, un factor clave para el rendimiento defensivo del equipo de cara a la temporada 2026.

Por Emanuel Cenci
Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes
Por Nicolás Salas