Independiente Rivadavia refuerza su arco: llegó Emmanuel Gómez Riga

Independiente Rivadavia sumó a Emmanuel Gómez Riga como nuevo arquero del plantel. El guardavallas de 24 años, proveniente de Alvarado de Mar del Plata.

Emmanuel Gómez Riga ya es jugador de Independiente Rivadavia para la próxima temporada.

Independiente Rivadavia confirmó la incorporación de Emmanuel Gómez Riga como nuevo arquero del plantel profesional. El club anunció la noticia a través de sus redes sociales. El arquero, de 24 años y 1,86 metros de estatura, viene de Alvarado (MdP), donde acumuló 21 partidos en la temporada pasada de la Primera Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/2006129946301809003&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido al único campeón de Cuyo, Emmanuel!



Emmanuel Gómez Riga es nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia.



Firma por un año a préstamo, con opción de compra



El arquero, de 24 años, llega proveniente de Alvarado de Mar del Plata



¡Éxitos en esta nueva etapa!… pic.twitter.com/iMi6LGfLAj — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) December 30, 2025 La Lepra confirmó que el contrato es a préstamo por un año con opción de compra, marcando el inicio de una nueva etapa en la carrera del joven arquero.

Experiencia y recorrido profesional Gómez Riga cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de la AFA y fue sparring de la Selección Mayor, aportando un perfil competitivo y formativo al plantel de Alfredo Berti. Su llegada resulta estratégica para el club, considerando que Centurión regresó a River y se encuentra lesionado, mientras que Marinelli y Lastra no continuarán en la institución. Nicolás Bolcato, arquero de la reserva, es actualmente el otro guardameta disponible en el plantel.